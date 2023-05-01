五一｜敦煌鳴沙山驚現「塞駱駝」？　景區特設紅綠燈分流爆紅

在城市中，為控制車輛和行人流向，繁忙的路口多設有紅綠燈，但想不到在敦煌沙漠之中也有「紅綠燈」，但燈上顯示的並非「人仔」，而是駱駝。



適逢五一假期，各地景區迎接大批旅客，甘肅敦煌的鳴沙山月牙泉亦不例外。數據顯示，五一假期首日，鳴沙山月牙泉景區的入園人數已經破萬次，預計未來幾天的假期會有更大的客流量。

人流量多時，景區會出現「塞駱駝」情況。（小紅書＠開心和如意的媽媽）

在景區中，最受歡迎的地面項目是騎駱駝。據介紹，景區現有2400多隻峰駱駝，遊客騎上駱駝可走一遍絲綢古道，欣賞壯麗景色。不過，在人流量較高時，行人的步道和駱駝的通道交叉點會出現「塞駱駝」情況。

為了解決擁堵問題，景區為駱駝特設紅綠燈，更意外成為新晉網紅打卡地。當綠駱駝燈亮起時，駱駝可以通行，當紅駱駝燈亮起時，駱駝就停下讓行人先過。

多個景區限流

大數據統計結果顯示，4月29日，各旅遊城市遊客規模暴漲。其中，廣州、成都、北京、深圳、杭州、蘇州、上海、佛山、東莞、西安成為最熱門旅遊目的地。 4月30日，熱門景區陸續發布限流公告，包括關閉線上、線下售票通道。

中國國家鐵路集團有限公司的數據顯示，4月29日，全國鐵路迎來小長假出行最高峰，共發送旅客1966.1萬人次，開行旅客列車12064列，單日旅客發送人數、旅客列車開行列數均創歷史新高。4月30日，全國鐵路預計發送旅客1800萬人次，計劃開行旅客列車11217列。

攜程數據顯示，4月29日，平台整體旅遊訂單量同比去年五一首日增長超10倍，較2019年五一首日增長超1倍。比較今年春節假期首日激增668%。

飛豬數據顯示，「五一」假期首日出行的國內游商品成交額創歷史峰值，國內機票、住宿、火車票、用車等成交額均已大幅超越2019年同期。其中酒店、民宿預訂增長尤為強勁，成交額同比2019年勁增129%。