深圳暴雨｜內澇嚴重車輛被淹　部分地鐵站暫停運營　今日全市停課

深圳昨日（7日）突遭暴雨侵襲，晚間9時發布暴雨紅色預警，全市進入暴雨緊急防禦狀態。深圳天氣微博今日（8日）上午公布最新消息稱，由於昨晚至今晨深圳市普降特大暴雨，暴雨紅色預警繼續生效，今日全市停課，請市民繼續做好防禦。此外，今日深圳地鐵運營方案調整如下：1號線崗廈至羅湖、2及8號線市民中心至鹽田路、3號線華新至水貝、5號線布心至黃貝嶺、9號線銀湖至文錦區段雙方向暫停運營服務，其餘區段維持有限度運營，行車間隔6至8分鐘左右。



據「深圳天氣」消息，受颱風「海葵」殘餘環流和季風共同影響，昨午5時起，羅湖區、福田區、龍華區和龍崗區（布吉、坂田、南灣、平湖、吉華街道）出現大暴雨，期間全市最大累計雨量218毫米（龍崗區龍城街道愛聯站），最大1小時和30分鍾雨量為102.5毫米和61.5毫米（鹽田區沙頭角街道正坑站），降雨具有「突發性強、短時雨強大、呈帶狀分布、列車效應明顯」的特徵。

深圳羅湖、福田、龍華、龍崗等區遭受暴雨侵襲嚴重。

深圳市氣象台於2023年09月07日21時20分將上述區域分區暴雨橙色預警信號升級為紅色。全市進入暴雨緊急防禦狀態，請市民迅速做好防禦工作。

據網民發布影片顯示，市內洪澇氾濫馬路成河，車輛被淹熄火。有市民發文稱，地勢較低的室內休閒場所也浸水，甚至可以抓魚。

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遭內澇嚴重的龍崗區先前發布提醒，稱受突發暴雨影響，龍崗中心城存在嚴重內澇風險，目前正在處置，請外圍人員、車輛暫勿前往龍崗中心城；在商業一樓、負一樓及內澇嚴重地方人員抓緊時間疏散，管理單位做好應急準備工作。

另外，地鐵龍城公園站站台及樓頂出現漏水現象。不過，目前僅地鐵16號線黃閣坑站、愉園站也將暫停服務。