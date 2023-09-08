全國首家！深圳｢伸手｣即可借充電寶　綁定掌紋信息2步完成登記

手機沒電再也不用怕， 「伸手」刷掌、點擊確認2個步驟就能租借充電寶。9月6日，《羊城晚報》記者在深圳體驗了「秒速」租借充電寶的「酷科技」。

即日起，深圳市民可以體驗微信刷掌租借充電寶，用戶只需在首次使用該服務時，在街電大屏設備上掃碼綁定手掌信息並點擊確認租借，後續使用無需手機，跨品牌租借充電寶也無需二次綁定便可直接使用。



首次使用刷掌服務時，只需在街電大屏設備上掃碼綁定手掌信息並點擊確認，便完成了「刷掌開啟服務」；後續則只需「伸手」對準大屏設備刷一下，並點擊租借充電寶，機器便立即彈出充電寶。

刷掌紋即可借充電寶。

這是微信支付攜手竹芒科技旗下街電品牌帶來的「伸手秒租充電寶」創新體驗，也是微信刷掌租借充電寶首次面向公眾投入應用。深圳海岸城內所有街電大屏充電寶設備均可支持微信刷掌租借，深圳海岸城也成為全國首家落地微信刷掌支付的購物中心。

早在今年五月，微信刷掌支付正式面世，能夠適應環境光線差異、手掌生理差異、伸手習慣差異，旨在以創新科技帶來更便捷的生活新體驗。目前，微信刷掌支付已應用於交通、健身、校園、零售、餐飲、辦公、共享充電等多個場景。

微信刷掌支付帶來了無需手機、隔空感應、安全精準的支付方式的同時，也極大地簡化了用戶操作。