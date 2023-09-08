《時代雜誌》首發全球百大AI人物：百度李彥宏被評為全球AI領袖

《時代雜誌》9月7日晚間發佈首屆全球百大AI人物，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏、特斯拉CEO馬斯克、英偉達創始人兼CEO黃仁勳、Open AI CEO奧特曼等被評為全球AI領袖。



這是《時代雜誌》首次評選全球百大AI人物，內容寫道，「推動機器學習和大語言模型每一次進步的背後，其實都是人類。」百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏是該榜單中唯一入選的中國企業家。

百度創始人李彥宏在AI開發者大會介紹「崑崙」。（VCG）

《時代雜誌》肯定李彥宏對AI的長期投入及百度在AI方面取得的多項成就，「李彥宏是中國最傑出的未來主義者，長期投身於AI發展的浪潮。」

據雜誌刊文，榜單共彙集了人工智能領域的領袖（Leaders）, 創新者（Innovators）, 影響者（Shapers）和思想家（Thinkers）四類。雜誌肯定了100位對AI行業的巨大影響力，雜誌主編在榜單評語中寫道，「他們的洞察力、願望和缺點將決定這一日益有影響力的技術的方向。」

百度將其人工智能聊天機器人項目命名為「文心一言」，英文名ERNIE Bot。（資料照片）

近期，百度「文心一言」已率先向公眾開放，並在開放首日即回答網民共3342萬個問題。

此外，中國科學院教授曾毅、斯坦福大學教授李飛飛、AI教父Geoffrey Hinton等也被《時代雜誌》評為AI行業的「思想者」。