猴痘｜內地8月新增501宗確診廣東佔最多　98.9%病例為男性

中疾控網站周五（8日）公布，中國內地8月新增報告501宗猴痘確診病例，98.9%病例為男性。



8月1日至31日，內地新增報告501宗猴痘確診病例，其中廣東佔最多，達95宗、其餘為浙江77宗、北京54宗、四川54宗、上海32宗、江蘇29宗、廣西21宗、天津13宗、湖南13宗、河南13宗、重慶12宗、安徽12宗、雲南11宗、湖北11宗、山東10宗、陝西7宗、河北7宗、福建7宗、黑龍江6宗、吉林5宗、山西4宗、內蒙古3宗、遼寧2宗、貴州2宗、江西1宗，無重症、死亡病例。

根據流行病學調查分析，疫情中98.9%病例為男性，92.5%病例明確為男男性行為人群。而病例中有5宗為女性，發病前21天內均有異性性接觸史，通過異性性接觸感染可能性大，異性伴侶中3宗為猴痘感染者、1宗近期有出疹史、1宗無猴痘相關症狀。至於其他接觸方式傳播風險低。除性接觸以外的密切接觸者中僅1人發生感染。另外，93.2%病例為主動就診發現，5.3%為密切接觸者追蹤篩查發現，其他為主動報告和體檢等發現。最後絕大多數病例臨床表現典型，主要為發熱、皰疹、淋巴結腫大等症狀，無重症、死亡病例。