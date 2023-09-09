習近平考察黑龍江　強調牢牢把握國家發展大局戰略定位

中共總書記、國家主席習近平9月6日至8日在黑龍江考察。他強調，東北要牢牢把握在國家發展大局中的戰略定位，扭住推動高質量發展這個首要任務，落實好中央關於推動東北全面振興的決策部署。



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據新華社報道，9月6日至8日，習近平在黑龍江省委書記許勤和省長梁惠玲陪同下，到大興安嶺、哈爾濱等地，深入林場、鄉村、高校等進行調研，前往災後恢復重建現場看望慰問受災群眾。6日下午，習近平來到大興安嶺地區漠河市，考察漠河林場自然林區，察看自然林生長態勢和林下作物展示，聽取當地深化森林資源資產管理改革、推進生態產業化和產業生態化以及加強森林防火滅火情況介紹。習近平指出，要堅持造林與護林並重，做到未雨綢繆、防患於未然，決不能讓幾十年、幾百年、上千年之功毀於一旦。

隨後，習近平又到中國最北端的邊境臨江村落北極村，了解當地結合地域優勢發展特色旅遊、將生態優勢轉化成發展優勢等情況。習近平強調，森林是集水庫、糧庫、錢庫、碳庫於一身的大寶庫。要樹立增綠就是增優勢、護林就是護財富的理念，在保護的前提下讓老百姓通過發展林下經濟增加收入。把大興安嶺森林護好，旅遊業才有吸引力，堅持林下經濟和旅遊業兩業並舉，讓北國邊塞風光、冰雪資源為鄉親們帶來源源不斷的收入。

7日上午，習近平乘車來到受災較重的哈爾濱尚志市老街基鄉龍王廟村，察看水稻受災和水毀房屋重建情況。習近平指出，自己一直牽掛受災群眾，尚志市這次受災較為嚴重，看到災後恢復重建快速順利，鄉親們生活有了著落、生產有了保障，心裡很踏實。要抓緊修復受損房屋，加快推進災後重建，最大程度減少農業因災損失，確保受災群眾安心安全。

8日上午，習近平聽取了黑龍江省委和省政府工作匯報。他強調，要以科技創新引領產業全面振興。要立足現有產業基礎，紮實推進先進製造業高質量發展，加快推動傳統製造業升級，發揮科技創新的增量器作用，全面提升三次產業，不斷優化經濟結構、調整產業結構。整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。

習近平指出，黑龍江要當好國家糧食安全「壓艙石」，要以發展現代化大農業為主攻方向，加快建設現代農業大基地、大企業、大產業，率先實現農業物質裝備現代化、科技現代化、經營管理現代化、農業信息化、資源利用可持續化。強化數字技術和生物技術賦能，優先把黑土地建成高標準農田，切實把黑土地保護好。把發展農業科技放在更加突出的位置，統籌推進科技農業、綠色農業、質量農業、品牌農業，推進現代種業提升工程，配套推廣先進適用科技和高端農機裝備，發展農業循環經濟。創新農業經營方式，發展規模化經營、社會化服務。打造食品和飼料產業集群，提高糧食生產綜合效益。加快推進鄉村振興，讓農村具備現代化生產生活條件。

習近平指出，要大力發展特色文化旅遊。把發展冰雪經濟作為新增長點，推動冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅遊全產業鏈發展。守護好森林、江河、湖泊、濕地、冰雪等原生態風貌，改善邊境地區基礎設施條件，積極發展邊境旅遊，更好地促進興邊富民、穩邊固邊。勇擔新的文化使命，繁榮發展文化事業和文化產業，深入開展城鄉精神文明建設，推進城鄉公共文化服務體系一體建設，努力培育新風尚、展示新形象。

習近平強調，要構築中國向北開放新高地。更好統籌貿易、投資、通道和平台建設，在市場准入、要素流動、制度型開放等方面大膽探索、先行先試，形成全方位對外開放新格局。加快建設重要陸路通道、河海航道、能源管道等基礎設施，完善面向東北亞開放的交通運輸網絡。要加強自貿試驗區、綜合保稅區等開放平台創新發展，深度融入共建「一帶一路」，積極參與區域合作。要切實做好重點領域風險防範化解工作，落實安全生產責任，堅決避免發生重特大安全生產事故。

習近平指出，第一批主題教育已經告一段落，要抓好繼續整改和建章立制工作，把主題教育探索的好經驗好做法轉化為長效機制。要建立健全理論學習、調查研究、推動高質量發展、密切聯繫群眾、防止形式主義和官僚主義等長效機制，鞏固發展主題教育成果。第二批主題教育已經啟動，各地要堅持科學謀劃、統籌安排、分類指導，確保取得實效。