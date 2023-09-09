香港供電重要氣源、國內首座液化天然氣接收站　接卸量破億噸

撰文：孫聖然
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作為國內首座液化天然氣接收站、香港城市燃氣的唯一氣源，廣東大鵬液化天然氣接收站自2006年投運以來累計接卸量突破1億噸，相當於國內一年的城市燃氣消費量，亦成為國內第一座接卸量超億噸的液化天然氣接收站。

據中海油周四（7日）消息，經過兩周的海上航行，來自澳洲的「Energy Confidence（能源信心）」號液化天然氣運輸船滿載6.5萬噸，順利抵達廣東大鵬液化天然氣接收站，完成接卸後將通過管道進入LNG儲罐，再經過加熱氣化後輸送到下游用戶，這船LNG約可滿足大灣區兩天的供應量。

作為國內首座液化天然氣接收站，廣東大鵬液化天然氣接收站投產17年來供應範圍覆蓋廣州、深圳、東莞、佛山、惠州和香港六座城市。供氣量滿足7000萬人口的用氣需求，約佔廣東省同期天然氣消費量的三分一。同時，廣東大鵬液化天然氣接收站還是香港城市燃氣的唯一氣源，是港島電力供應的重要氣源，供港氣量佔香港同期天然氣消費量的四成，成為粵港澳大灣區用氣用電的保供中堅力量。

值得注意的是，LNG的使用帶來的環境效益也非常可觀。據測算，與使用同等熱量的煤炭相比，1億噸LNG可減排二氧化碳3.5億噸，減排二氧化硫320萬噸，減排煙塵167萬噸，減排效果相當於植樹7億多棵，在推動粵港澳大灣區經濟社會高質量發展的同時，對區域環境改善和低碳發展具有重要意義。

液化天然氣接收站作為液化天然氣產業鏈中的重要環節，自2006年廣東大鵬液化天然氣接收站建成以來，經過近二十年的快速發展，截至目前，國內已建成液化天然氣接收站27座，年接收能力超過1.2億噸，規模位居國際前列。目前，中國在建液化天然氣接收站超過30座，建成後接收能力將超過2.1億噸/年。

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