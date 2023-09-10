首艘國產大郵輪二次試航　首次使用電推發動機　5G網絡全船覆蓋

據《央視新聞》報道，今日（10日），中國首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」第二次試航任務即將收尾，試航主要包括服務航速、操縱性測試、振動噪聲測試等五項主要內容。目前多項試驗已順利完成，將於9月12日返程。



據悉，首艘國產大郵輪首次使用電推發動機，不僅更安靜，動力也更充足。此外，郵輪還實現了5G網絡全船覆蓋，乘客能夠獲得不亞於陸地的網絡使用體驗。



中國船舶外高橋造船大型郵輪項目技術副經理李嘉寧介紹，航速測試有兩個重要指標，一個是服務航速，另外一個是最大航速。目前，郵輪的兩個指標都已超過規格要求，圓滿完成測試任務。試航工作人員還針對郵輪的舒適性開展了全船振動噪聲測試，包括815個噪聲測試點和188個振動測試點，均順利完成測試。

此前，首艘國產大郵輪進行了首次試航。（資料圖片）

首次使用電推發動機 安靜可靠動力充沛

據悉，國產大郵輪在第二次試航中首次使用了電推發動機，不僅安靜可靠，還有著充沛的動力。首艘國產大型郵輪配備了5台柴油發動機負責發電，產生的電力會集中到配電板，在船上的集控室來分配，用來推動郵輪航行。

中國船舶外高橋造船大型郵輪項目技術經理陳虹解釋，這個中壓電力推進系統從降溫、降噪、降低振動各個角度來看，都明顯優於低速柴油機直接驅動螺旋槳的方式。

同時，郵輪中部兩側還安裝了兩個像魚鰭一樣的設備，叫做減搖鰭。在海上航行，如果遇到大風大浪，減搖鰭就會張開，起到減緩風浪，降低搖擺的作用，「這條船配備的減搖鰭，長度7.5米，單片面積達到22平方米，可以減少88%的搖晃，基本感覺不到。」

中國首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」第二次試航任務即將收尾。（資料圖片）

集成操控全船聯網打造智能船舶 5G網絡全船覆蓋

首艘國產大型郵輪的駕駛室採用集成化的操作系統，將全船信息進行收集優化，顯示在船員操控的界面上，極大提高工作效率。

同時，首艘國產大型郵輪配備了智能泳池、智能語音客艙以及郵輪「一卡通」，通過多種智能產品提升用戶體驗，打造智能船舶。

此外，郵輪還實現了5G信號全船覆蓋。田旭表示，以前的船舶使用的是衛星上網，信號不穩定，費用高昂。5G網絡應用之後，乘客能夠獲得不亞於陸地的網絡使用體驗。

下一步，試航工作人員還將進一步與船東船檢一同對郵輪狀態進行最後確認，計劃於9 月12 日中午抵達上海外高橋造船碼頭，完成全部試航任務，準備交付。