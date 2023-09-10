習近平視察78集團軍　強調創新作戰方式　全面提高戰備打仗能力

9月8日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平到解放軍78集團軍視察，接見該集團軍官兵代表。張又俠等國家領導參加活動。

習近平強調要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，創新集團軍建設管理和作戰運用方式，全面提高部隊備戰打仗能力，有效履行黨和人民賦予的使命任務。



視察時，習近平首先指出，前段時間，內地華北、東北等地遭遇極端降雨和嚴重洪澇地質災害。解放軍和武警部隊聞令而動，勇挑重擔，迅速投入防汛抗洪救災工作，全力保障人民群眾生命財產安全，很好發揮了突擊隊作用，展現了人民子弟兵良好形象。

習近平視察78集團軍。（央視新聞）

習近平對78集團軍調整組建以來部隊建設和遂行任務情況給予肯定。他強調，要提高軍事鬥爭準備質量和水平，加強重難點課目專攻精練，加強新質戰鬥力建設，加強所屬作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成，有機融入聯合作戰體系。

習近平指出，要全面加強部隊黨的建設，深入貫徹落實全軍黨的建設會議精神，增強各級黨組織創造力、凝聚力、戰鬥力。要堅持不懈抓基層打基礎，嚴格部隊教育管理，保持部隊高度集中統一和安全穩定。要精心組織實施第二批主題教育，著力解決部隊發展瓶頸問題，積極主動為官兵排憂解難，不斷開創集團軍建設新局面。