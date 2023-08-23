緬北電詐2.0版：海外中國留學生成新目標　騙徒講得一口流利外語

「緬北電詐」近年來成為令人聞風喪膽的關鍵詞，兩岸三地皆有不少民眾被以高薪誘至當地工作，期間甚至會受酷刑對待。然而近日，有在緬甸生活的中國人透露，電詐已更新成2.0版，現時在外國的中國留學生現在成了詐騙的新目標，而騙徒會讓外語非常好的人來打電話，以應付這些「新目標」。



電影《孤注一擲》海報。

近期，由張藝興、金晨領銜主演的電影《孤注一擲》在內地火熱上映中，其正是以東南亞跨國人口販賣事件為故事背景，再加上反詐宣傳的普及，民眾反詐意識有了很大提高。而因應新局面，緬北電詐也起了變化，衍生2.0版。

一名在緬甸生活近10年、現在緬甸經商的中國人向內媒透露，目前「流行」的是以高薪誘騙，等受騙的民眾到了當地以後，再限制人身自由，讓家屬拿錢贖人。而在外國的中國留學生成了詐騙的新目標，這是因為留學生長期在國外生活，不一定能及時掌握國內訊息，所以對於詐騙電話的警惕性可能沒有那麼高。

電話是電詐主要工具，現時為了應對「新目標」，從事電信詐騙的人員也有改變。（紅星新聞）

過去，坊間對電詐人員的印象，可能是在電話裏說著一口不標準的普通話，但現時為了應對「新目標」，從事電信詐騙的人員也有改變，變成由外語非常流利、文化知識水平較高的人員來從事，「你想一下，一個在海外的留學生，接到電話，對方一口流利的英語和標準的普通話，是不是更具有欺騙性？」

另一方面，有長期從事反電詐、境外勸返解救的警察表示，近年來陷入電詐園區者，絕大部分其實是自願過去的。從百度貼吧等平台可見，即使明知電詐園區的風險，仍有抱著僥倖或功利心理渴盼出國撈金者。對此，前述中國商人表示，不排除有些人抱著「幹票大的掙大錢」想法自願去緬北，只是他們可能不知道去了那邊完不成「業績」要挨打，而當他們回來後，為了逃避法律制裁，便說自己是被騙。

一名2019年從中國來到緬甸、現在仰光一家知名全球連鎖酒店擔任高管的女士也持同樣的觀點。她透露，早前酒店接待了一名來自福建、前往緬甸解救自己發小的客人，但當見到發小，才發現實際情況是他在國內賭輸全部錢後到了詐騙園區，結果在裏面又沉迷於吸毒及繼續賭博，「最後這個發小並不願意回去，這位客人只能獨自回國」。

她又透露，目前酒店中國客源萎縮，價格幾近「腰斬」，就連招聘也成難題，因對方有著顧慮。目前，酒店中餐廳需要一位中餐大廚，但數月下來，面試了十多人都沒人前來，「這在以前是不會發生的」。