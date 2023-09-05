與緬甸開展聯合打擊行動　中國公安搗破11電詐窩點拘捕疑犯269人

據《央視新聞》報道，9月3日，中國公安部聯合緬甸相關地方執法部門開展聯合打擊行動，一舉搗破盤踞在緬北的電信網絡詐騙窩點11個，拘捕犯罪嫌疑人269名。



報道稱，本次行動在中國公安部和雲南省公安廳的組織部署下，由西雙版納公安機關依托邊境警務執法合作機制，與緬甸相關地方執法部門聯合開展。

拘捕嫌疑人中，中國籍186名、緬甸籍66名、越南籍15名、馬來西亞籍2名，幕後「金主」、組織頭目和骨幹21名，網上在逃人員13名，包括1名潛逃19年的命案在逃人員。現場查獲電腦、手機、手機卡、銀行卡和詐騙話術腳本等一大批作案工具。

中國公安部聯合緬甸相關地方執法部門開展聯合打擊行動，一舉搗破盤踞在緬北的電信網絡詐騙窩點11個，拘捕犯罪嫌疑人269名。（央視新聞）

據悉，相關詐騙窩點主要涉及冒充領導熟人、虛假投資理財、冒充電商物流客服等詐騙犯罪，關聯中國電信網絡詐騙案件1100余起，涉案金額1.2億元。目前，中國籍犯罪嫌疑人已移交回國，公安機關將徹查其違法犯罪事實，依法予以嚴懲。

中國公安部聯合緬甸相關地方執法部門開展聯合打擊行動，一舉搗破盤踞在緬北的電信網絡詐騙窩點11個，拘捕犯罪嫌疑人269名。（央視新聞）

中國公安部有關負責人表示，當前緬北電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻復雜，公安機關將進一步加大打擊力度。針對部分被困人員在境外遭受非法拘禁等情況，公安機關將加強警務執法合作，敦促有關國家和地區執法部門加大工作力度，嚴懲犯罪分子。

中國公安部聯合緬甸相關地方執法部門開展聯合打擊行動，一舉搗破盤踞在緬北的電信網絡詐騙窩點11個，拘捕犯罪嫌疑人269名。（央視新聞）

中國公安機關同時正告電信網絡詐騙犯罪分子，特別是潛藏在境外的相關人員，要認清形勢，懸崖勒馬，立即停止電信網絡詐騙及關聯犯罪活動，盡快回國自首，爭取寬大處理。請廣大群眾提高安全防範和法律意識，不要受「高薪招聘」誘惑赴境外從事詐騙活動，否則將面臨法律嚴厲制裁。