國台辦新任發言人陳斌華亮相　普通話閩南話「無縫對接」

國務院台灣事務辦公室周三（13日）舉行新聞發布會，新任發言人陳斌華正式亮相，並以普通話和閩南話開場。



陳斌華先以普通話說「各位記者朋友，大家好！歡迎參加國務院台辦新聞發布會」，然後「無縫對接」切換至閩南話稱「各位親愛的台灣鄉親序大、兄弟姊妹，大家早安、大家好!」

在自我介紹中，陳斌華表示，自己到台辦工作前曾有逾20年的媒體工作經歷，並在台灣駐點採訪多年，與在座部分記者是老朋友。他希望今後能在發言人的崗位上，與大家共同努力增進兩岸同胞之間的了解和理解。

公開資料顯示，陳斌華1971年9月生，福建省詔安縣人，1989年至1993年就讀於廈門大學中文系，2002年至2005年就讀於北京大學新聞傳播學院傳播學研究生課程班（在職）。其1993年至2016年在新華社總社工作，主要從事兩岸新聞、中央時政新聞報道，親歷澳門回歸、「胡連會」、「習馬會」等重大事件，為大陸首批赴台駐點記者，並曾任新華社港台部副主任、高級記者，獲評為新華社十佳記者，作品曾獲中國新聞獎。

之後，他在2016年4月調國務院台辦工作，歷任海研中心副主任、研究局副局長、經濟局副局長、一級巡視員。現任國台辦新聞局副局長、一級巡視員。他並著有《駐點台灣: 大陸首批駐台記者手記》《親歷台灣“大選”》《自在台灣一一一個大陸人的十年行旅》。