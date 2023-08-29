郭台銘選總統　前國台辦副主任批：致在野黨不團結　賴清德撿便宜

鴻海創辦人郭台銘向外界宣布，將進行連署，獨立參選台灣總統。前國台辦副主任、前海協會副會長王在希今日（29日）在微博發布影片稱，郭台銘獨立參選會導致在野黨派更不團結，如果在野黨派不能實現真正的整合，最後會「讓賴清德撿便宜」。



前國台辦副主任、前海協會副會長王在希今日（29日）在微博發布影片評論郭台銘選總統。（影片截圖）

郭台銘28日表示，自己參選是要推進在野整合，「因為在野不整合，便宜賴清德」。他要代表主流民意，予以整合藍白兩黨。因為民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利。

王在希在影片中卻評論稱，郭台銘參選實際上將導致整個在野聯盟進一步分裂。首先是導致國民黨分裂，因為郭台銘支持者多是地方勢力，凸顯國民黨地方黨部對中央的矛盾。其次，郭台銘、侯友宜與柯文哲的支持者也重疊，多是反對民進黨推動「抗中保台」的民眾。

王在希稱，台灣選舉過去也有整合的經驗，如2004年國民黨連戰與親民黨宋楚瑜的「連宋配」，但在這次選舉上，郭台銘以無黨派獨立參選，郭台銘在台灣社會沒有黨派的動員、組織能力，比較難團結各方。

王在希稱，整合的核心問題在於誰當老大、誰當副手，這又牽涉到民調。王在希推測，有可能在大選前幾個月，在野黨派經觀察民調後，會選擇進行「權力分贓」式妥協。