美首供台8000萬美元軍事融資貸款　國台辦：推向「兵凶戰危」險境

美國早前批准5億美元對台軍售、首次提供台8000萬美元軍事融資貸款。同時，民進黨當局2024年度防務預算達到創歷史新高的6068億元新台幣。周三（13日），國台辦發言人陳斌華在例行新聞發布會上批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆揮霍台灣民眾血汗錢向美國高價購買武器，妄圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，嚴重損害台灣民眾切身利益，危害台海和平穩定。



陳斌華表示，按照有關媒體算的賬，民進黨當局上台後，台灣向美國購買武器的花費和台灣地區的防務預算逐年攀升，2020年至2022年，台灣是美國最大的武器買家；2024年台灣地區的防務預算較8年前增長近一倍。

他指出，由於「台獨」勢力的折騰，武器越買越多，債台越築越高，台灣同胞卻越來越不安。若任由民進黨當局在「賣台」、「害台」、「毀台」的邪路上一條道走到黑，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

他最後正告民進黨當局，任何「以武謀獨」的行徑，都動搖不了解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志，都抵擋不了維護國家主權和領土完整的強大實力。