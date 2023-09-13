內地新規：大型演出實名購票入場　面向公眾售票比例不低於85%

央視13日（周三）報道，內地為加強觀眾人數在5000人以上的大型營業性演出活動（以下簡稱「大型演出活動」）的規範管理，文化和旅遊部、公安部聯合發布新規文件，規定大型演出活動實行實名購票和實名入場制度，演出舉辦單位面向市場公開銷售的門票數量不得低於核准觀眾數量的85%。



文化和旅遊部、公安部聯合發布《關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理促進演出市場健康有序發展的通知》（以下簡稱《通知》）指出，個別演出活動中炒票倒票、非理性追星、不文明觀演等問題也較為突出，要求按照「誰舉辦誰負責」的原則，演出舉辦單位應當嚴格落實安全主體責任，嚴格建立並落實安全管理制度，明確安全責任人，建立並完善風險評估和應急處置工作機制。

《通知》對加強票務管理作出多項明確要求，其中包括：

大型演出活動實行實名購票和實名入場制度，每場演出每個身份證件只能購買一張門票，購票人與入場人身份信息保持一致；

進一步提高大型演出活動門票銷售比例，演出舉辦單位面向市場公開銷售的門票數量不得低於核准觀眾數量的85%。對其餘15%的門票，應當在演出前24小時進行個人信息綁定，做到「實名綁定、實名入場」 ；

文化和旅遊行政部門、公安機關要加強對大型演出活動舉辦方和場地方工作票證的管理，嚴格控制發放範圍，防止工作票證流入市場被非法買賣。

《通知》又要求，公安機關要加大對倒賣演出票證的打擊整治力度，全面收集網上網下倒賣炒作票證信息，及時發現加價、變相加價銷售票證的線索，嚴打網上網下倒票和詐騙等違法犯罪活動。