疑司機癲癇發作　武漢交通巴士突發意外致2死3傷　公安介入調查

綜合內媒報道，9月11日，網傳武漢江夏區發生一宗嚴重交通意外，疑因巴士司機癲癇發作，車輛失控與另一輛巴士車相撞，有人員傷亡。



今日（13日），武漢市公交集團第五營運公司發布情況說明，確認事故造成2人死亡，3人受傷，目前肇事司機已被控制，公安機關正在調查。



據內媒《大皖新聞》報道，疑似知情人在網絡爆料稱，「公交車司機癲癇發作，衝到公交站台，撞死了兩個人，然後撞到圍牆裡面，又撞出來，最後撞到了一輛大巴車上。」

網傳影片中，兩輛巴士車撞在一起，坐在駕駛位的交通巴士司機身體傾斜到車窗外，附近不遠處有警車停靠。影片中還有疑似兩名遇難者遺體被用藍布遮蓋。

報道稱，11日傍晚，武漢公交集團表示，當天上午，確有一輛公交車因交通事故被交警扣留，路線為903路。

今日（13日），武漢市公交集團第五營運公司發布《9月11日公交事故相關情況通告》：2023年9月11日6時34分，一輛903路公交車（鄂A16062D）行至江夏區江花大道往金龍大街轉彎處，突發交通意外，造成2人死亡，3人受傷。

通告指，目前受傷人員正在接受治療，傷情穩定。肇事司機已被控制，公安機關正在依法開展調查。公司正在積極做好逝者家屬的善後處置等工作。