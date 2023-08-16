75歲氣功大師表演「讓貨車輾過」出意外！慘卡輪底眾人急忙救出

眾所周知，氣功是透過調整呼吸鍛鍊身體的「武學」之一，其種類多樣實可謂族繁不及備載，而有真才實學、技藝已經是駕輕就熟的情況下，確實能對個人身體情況帶來極大的助益。



內地一名高齡75歲的大師高榮祥，就靠著自身「過硬的功夫」在各地巡演，沒想到日前在貴州的一段「汽車過身」的表演卻突然發生意外，導致整個人疑被卡在地上，所幸經檢查後並無大礙。

稱「放的有50%餘地」 即場再表演也沒問題（點擊放大瀏覽當時情況）：

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綜合《頭條新聞》等內媒報道，儘管已是75歲高齡，生吞活蛇、五馬分屍等均有接觸的高榮祥仍活躍於各地的巡迴演出。而練習氣功、從事特技表演的幾十年來，儘管也曾發生過皮肉傷意外，但大多沒有太過嚴重或危險的情況發生。

然而日前一段表演卻讓周遭人員嚇破了膽，從民眾側拍的畫面中可以看到，在舉辦於貴州省六盤水市的節慶活動中，高榮祥當眾表演起所謂的「汽車過身」，在身上放置木板後，由工作人員駕駛貨車從上方直接駛過，儘管已非首次表演，未料仍發生意外。

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只見貨車快速從木板處壓過後，高榮祥沒有像往常一樣起身向觀眾致意，嚇得工作人員趕忙上前，手忙腳亂的將木板移開，並試圖將高榮祥扶起身，最終在眾人的協力下才將其從車底給拉出來。

對此高榮祥表示，起不了身是因為貨車開太快導致木板偏移，認為這次的表演有小點瑕疵，但不算失敗，畢竟自己沒有任何不舒服，也沒有吃藥、就醫的必要，甚至強調自己可以馬上再表演一次。

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