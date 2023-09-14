國家發改委：爭取早日實現坐高鐵跨台海夢想　已具備相關技術能力

周四（14日），國家發改委副主任叢亮表示，目前大陸已具備連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，爭取早日實現兩岸民眾坐着高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想。



國家發改委副主任叢亮表示，目前大陸已具備連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，爭取早日實現兩岸民眾坐着高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想。（央視新聞）

國新辦就《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）舉行發布會。叢亮在會上表示，近年來，積極推動福建交通基礎設施規劃和建設，建成了綜合立體的交通網絡，已經具備了連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，為提升海峽兩岸基礎設施聯通水平打下了良好基礎。當前，兩岸各界對兩岸基礎設施直接聯通期盼已久。爭取早日實現兩岸民眾坐着高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想，促進更多台灣地區的商品搭乘中歐班列等暢達歐亞市場，更好惠及兩岸同胞。

叢亮介紹，將持續加強物流樞紐等重大物流基礎設施的佈局和建設，着力提升閩台經貿合作的基礎保障水平，圍繞促進閩台融合發展有重大影響的行業領域，制定出台閩台合作放寬市場准入的特別措施，部署一批優化市場准入的政策舉措。鼓勵福建自由貿易區試驗區擴大對台先行先試，進一步支持對台小額貿易的創新發展，積極探索促進經貿合作暢通的製度和政策。

叢亮說，大陸已經建成世界上最大的能源體系，能源綠色轉型的成就舉世矚目，水電、風電、光伏發電的規模多年來居世界第一，具備全球最先進的風電光伏生產能力和遠距離輸變電能力，特別是福建省的清潔能源發展迅速，閩南外海灘的淺灘適宜海上風電發展，具備向台灣地區大規模輸送綠色電力的條件。陸方願意加强两岸能源領域合作，共同推動兩岸能源綠色轉型發展。

叢亮表示，近年來，加大力度推進兩岸標準的共通工作，在冷鏈物流、養老照護、食品安全等領域編制了99項兩岸共同標準，為台灣中小微企業提供多功能的服務，「一站式」標準化服務。《意見》提出要「建設兩岸標準共通服務平台，鼓勵兩岸產學研企業共同製定行業共通標準」。陸方將重點圍繞兩岸民生福祉這些領域，進一步強化標準共通和標准信息的共享與交流，為兩岸企業提供更精準高效、標准信息化的服務。