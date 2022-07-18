終於可去台灣玩？當地疫情趨緩　觀光局研擬解除岀入境旅客禁團令

台灣中央流行疫情指揮中心今日（18日）宣布，台灣新增17549宗新冠肺炎本土病例；新增48宗死亡，是5月25日以來首度降到50宗以下；另新增86宗中重症個案。疫情監測組組長周志浩表示，疫情正穩健下降。

台灣當局表示，會在適當時機向中央流行疫情指揮中心提案，解除於2020年3月開始實施的岀入境旅客禁團令（禁止旅行社組團出境及接待外地旅遊團）。



今日新增48宗本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中47宗具慢性病史、34宗未接種3劑疫苗。

此外，台灣前衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日早上與新任指揮官王必勝交接指揮官的職務，陳時中早前已宣布會參選台北市長。自2020年1月23日以來，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官共911天。

台灣前衛福部長、防疫指揮官陳時中（左）今日早上與新任指揮官王必勝（右）交接職務。（《聯合報》）

台灣交通部長王國材今天表示，邊境遲早會開放，已請觀光局研擬，在適當時機向中央流行疫情指揮中心提案，解除於2020年3月開始的岀入境旅客禁團令。

台灣觀光局長張錫聰表示，解除禁團令是希望包括出境和入境團同步，不過還是要尊重中央流行疫情指揮中心對疫情狀況的專業判斷，當局會隨時做好準備。