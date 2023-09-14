歐盟宣布將對中國電動車反補貼調查　商務部：高度關切和強烈不滿

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月13日宣布，歐盟將針對中國的電動車補貼啟動調查，稱全球市場正充斥着廉價的中國汽車，扭曲歐洲市場。



中國商務部發言人指出，9月13日，歐盟領導人正式宣佈即將對中國電動汽車發起反補貼調查。中方對此表示高度關切和強烈不滿。



中方認為，歐盟擬採取的調查措施是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。



馮德萊恩在斯特拉斯堡舉行的歐洲議會年度演說中表示，中國電動車因政府的巨額補貼壓低了價格，正在扭曲歐洲市場。馮德萊恩表示，歐盟不會接受市場內部出現扭曲，同樣也不會接受來自外部的扭曲，所以決定要針對中國對電動車的補貼啟動調查。

7月3日晚，中國新能源電動車企業比亞迪旗下首款豪華SUV車型「騰勢N7」正式在全球上市。（圖片來源：比亞迪）

馮德萊恩強調，歐洲對競爭持開放態度，但需要公平的競爭，又指需要與中國保持開放的對話。

歐盟中國商會9月13日發表聲明，中國電動汽車及上下游產業鏈企業不斷創新，為消費者提供高端、性價比高、可滿足不同範圍需求的電動車，受到全球消費者包括歐洲民眾的歡迎。這種優勢不是憑藉所謂巨額補貼而形成。

中國商務部：中歐汽車「你中有我，我中有你」

中國商務部指出，近年來，中國電動汽車產業快速發展，競爭力不斷提升，這是堅持不懈開展科技創新、建構完整產業鏈供應鏈的結果，是通過艱苦努力、憑藉自身實力贏得的競爭優勢，受到了包括歐盟消費者在內的全球使用者歡迎，同時為全球應對氣候變化和包括歐盟在內的綠色轉型作出了巨大貢獻。

德國車廠希望打入中國的新能源車市場，圖為福士ID.3款電動車。（Getty）

中國商務部強調，中歐汽車產業有著廣泛的合作空間和共同利益，經過多年發展，早已形成「你中有我，我中有你」的格局。歐盟汽車企業在中國投資經營多年，中國市場已成為眾多歐盟車企最大的海外市場。中方始終秉持開放合作的態度，歡迎歐盟汽車企業進一步擴大對華投資，包括電動汽車在內的投資。

中方敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，與中方開展對話磋商，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境，共同反對貿易保護主義，共同致力於全球應對氣候變化、實現碳中和的努力。中方將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的合法權益。