向美國示威？華為在孟晚舟回國兩周年當日舉行Mate 60系列發布會

華為今日（14日）在官方多個社交帳號宣布，將在9月25日下午2:30舉行華為秋季全場景新品發布會。值得注意的是，這一天正好是華為輪值董事長孟晚舟獲釋離開加拿大並回到中國的兩周年。內媒《第一財經》報道指，發布會包含了手機新品的發布信息，「華為Mate 60發布會定檔」。



孟晚舟2021年9月25日搭乘專機抵達深圳（點圖放大）：

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華為今日還在微博發布一部時長不到30秒的短片稱，「最大的阻力，給我們最大的動力」。

在2018年，加拿大應美國政府司法互助要求，逮捕了當時在溫哥華轉機的孟晚舟。孟晚舟其後與美國司法部達成「延期起訴協議」，在2021年9月25日搭乘專機抵達深圳寶安國際機場。

內媒《第一財經》報道指，在8月29日，華為推出「HUAWEI Mate60 Pro先鋒計劃」，Mate 60系列等新品未發布就陸續開售。目前，華為已開售的包括Mate 60 Pro、Mate 60、Mate 60 Pro+和Mate X5折疊屏，均在線上線下引發關注和搶購。

華為的Mate 60 Pro手機掀起搶購潮：

華為稱，Mate系列手機累計發貨達一億台。

部分華為供應鏈企業已感受到市場回暖，並期待華為出貨量繼續提升拉升行情。半導體信息平台TechInsights則預計，華為智能手機整體今年出貨量預計將達到3500萬部，同比增長36%，到2023年底，Mate 60 Pro在中國的出貨量預計將超過100萬部。

華為新型旗艦手機Mate 60 Pro銷售火爆：

天風國際證券分析師郭明錤更新的預估則認為，華為手機在2024年的出貨量有望達到6000萬部。不過，與2019年華為智能手機出貨量超2億台相比，短時間內華為距出貨巔峰仍有較大距離。