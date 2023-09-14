華為Apple新機挑起晶片大戰　消費者為何要為昂貴技術「埋單」？

最近的數碼圈非常熱鬧，華為突破工藝封鎖，帶來新的麒麟9000S芯片，蘋果也首發3納米製程的芯片A17，即將上線的還有高通的年度旗艦芯片8Gen3等等。

手機性能愈發強大，很多人會問：我平時就是刷影片、聊天、看新聞，需要這麼好的芯片嗎？為什麼我們需要愈來愈先進的的芯片製程？我真的需要為這麼貴的技術買單嗎？



【本文轉載自微信公眾號「科普中國」作者：李博君】

什麼是芯片製程

說起芯片製程，就不得不提到一個大名鼎鼎的定律：摩爾定律（Moore's law）。如果你對電子產品有一些了解，那麼相信你一定聽過這個定律。這個定律的具體內容是：集成電路上可以容納的晶體管數量，大約每18~24個月提升一倍。換句話說，芯片的性能每18~24個月提升一倍，同時價格將為之前的一半。

這其中芯片製程就是容納晶體管數量提升的關鍵因素之一。我們常聽到的7納米工藝或是3納米工藝，主要指的是芯片晶體管柵極寬度的大小，這個。

當地時間2023年9月3日，加拿大安大略省渥太華，中芯國際製造的麒麟9000S芯片，取自華為技術有限公司的Mate 60 Pro智慧型手機。華為與中國最大芯片製造商中芯國際為其最新款智慧型手機製造了一款先進的7納米處理器。（VCG）

當然，你現在看到的很多5納米、4納米或是3納米的工藝，其實物理上的寬度並沒有真的達到5納米或是3納米，而是成為一個品牌名，就像手機型號一樣。不過這並不影響製程依舊在繼續前進。

一般來說，更先進的製程一方面可以帶來性能的提升，以手機芯片為例，它其實包含了CPU、GPU、AI 芯片、ISP 等諸多部分組成，更先進的製程，比如3 納米工藝，帶來的更多是大型遊戲渲染、影片剪輯、圖像處理、AI 運算分析等等，需要更多運算和更強性能實現的場景。

另一方面，也會帶來能效的提升，也就是說，實現相同的性能，理論上更先進的製程耗電會更少。當然，製程提升的同時，也意味著製造難度愈來愈大。

普通人為什麼也需要先進的工藝

回到上面的問題，雖然最新旗艦芯片的更強性能普通人可能用不到，但是如果對手機的需求只是上網、聊天、看影片，性能是否是過剩的？其實我們對於性能的需求比想像中要大，也許在可見的未來，還看不到真正的「性能過剩」。軟件始終能夠帶來新的功能吃掉性能提升，並創造新的性能需求，而這些功能其實已經在潛移默化影響我們的使用。

1 使用習慣分析

幾乎很多手機都會學習你的應用使用習慣，來推薦對應的應用。比如在健身時間推薦健身App，在通勤時間把交通App 放到推薦位置，甚至有的手機可以感知二維碼或掃碼機展示付款碼或者自動掃碼，提升日常便利性。

2 相冊分類

各家手機的相冊應用，都會有照片編輯功能，也都會有地理位置、人物、物體識別，甚至圖片中的文字識別，一段時間的旅行標記和精選時刻回憶。這些信息都是在本地對照片中的地理位置、畫面信息進行計算和標記來獲取，也同樣是通過芯片算力實現的。

相冊分類

3 拍照

拍照功能，可能是手機帶來的最大便利之一了。智能手機的普及，滿足了很多人日常拍照、拍影片的需求。「計算攝影」也已經成為目前最吃芯片算力的應用之一。在手機有限的相機尺寸之下，計算攝影通過多幀合成的方式，提升照片的動態範圍，減少過曝或死黑，保證包括大逆光或者夜晚的曝光和細節畫質，鏡頭望遠的超分辨率算法帶來100倍變焦，還有比肩專業單反、微單的人像背景虛化模擬效果算法……這一切都是芯片實時計算帶來的。

即使你對拍照並不感興趣，也依舊逃不過掃碼。絲滑的掃碼和信息識別，同樣需要算力的支持。比如二維碼區域模糊識別與局部放大，不同角度的二維碼識別，暗光環境的快速響應……

手機拍照，「計算攝影」也已經成為目前最吃芯片算力的應用之一。

4 看影片

再回到上網和影片的場景，我們對影片的需求在不知不覺間提升了許多。今天我們能看到4K HDR 影片，與10 年前老電視劇與老電影1080p 都鳳毛麟角的時代，幾乎天差地別。更高的分辨率，更高的幀率，以及局部HDR 顯示的算力支持，同樣有芯片的參與。即使在手機這種尺寸的屏幕上，也能帶來更身臨其境的觀感。相信看過4K影片的你，一定不會願意再次回到高糊畫質的時代的。

看，你以為你只需要上網看影片，並不需要多強的性能。但是每天算力在日常使用手機的過程中無孔不入，所以即使你對手機的功能需求並不高，也依舊逃不掉手機算力與芯片升級，也就依舊逃不掉工藝製程的升級。

而最近國產芯片的新突破，也讓我們看到自研更先進芯片的曙光，雖然還不能和最強的芯片相比，但是已經實現了不錯的性能。也許再過幾年，先進芯片也不再成為問題。