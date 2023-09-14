馬斯克將兩岸關係比擬成美國和夏威夷：台灣是中國一部分

Tesla執行長、X公司創辦人馬斯克（Elon Musk）過去曾提出可以讓台灣變成中國的「特別行政區」（specialadministrative zone）避免台海衝突後，近日出席Podcast節目「All-In Podcast」時又稱，台灣力圖推動其經濟和政治獨立，但它仍是「中國的一部分」，更稱是美國阻止了「任何形式的統一」，馬斯克的發言引發輿論關注。



馬斯克訪問中國：2023年5月31日，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪華期間，他離開中國北京的一家酒店。走在他身旁的是特斯拉全球CEO朱曉彤（Tom Zhu）和特斯拉對外事務副總裁陶琳（Grace Tao）。（Reuters）

綜合外媒報道，馬斯克昨（13日）在播客節目「All-In Podcast」上聲稱：「我認為我很了解中國」，他表示，自己曾到訪中國多次，還與高級官員會面。隨後又將兩岸關係，與夏威夷及美國的關係進行比較，堅稱台灣是「中國不可分割的一部分」，馬斯克又稱，是美國「阻止了任何形式的統一努力」。

《華盛頓觀察家報》說，馬斯克還向美國發出警告，比較「中國不斷增長的軍力與美國停滯的軍力」，馬斯克更稱中國在地區內的軍事實力將在「不太遙遠的將來」超過美國，最終會統一台灣。

馬斯克的說法引發輿論關注，英國《獨立報》則稱，馬斯克類比存在缺陷。報道寫道，「夏威夷雖然是在美國海軍陸戰隊的入侵下，於1898年被正式併入美國的，但夏威夷目前也確實是美國的1個州，並非爭議領土。而中華民國政府至今仍聲稱自己是獨立的國家，並在實際上擁有台灣地區的統治權。」

台灣外交部長吳釗燮。（Facebook@外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan））

台外長吳釗燮用官方帳號在X平台上發文回應稱：「希望馬斯克也能請求中國共產黨對民眾開放X社群。或許他認為封殺這個平台也是個好的政策，就像他之前關閉星鏈（Starlink）服務，阻撓烏克蘭反攻俄羅斯一樣。聽好了，台灣不是中華人民共和國的一部分，更是非賣品！」

馬斯克曾提議台灣仿效香港設特別行政區

2022年，馬斯克接受外媒專訪時就曾表示，台海衝突已無可避免，他指出在上海設廠的特斯拉會遭受牽連，蘋果公司也將深陷困境，「30％的全球經濟將受到打擊。」

馬斯克當時建議，為台灣創造出一個能讓人合理接受的特別行政區（special administrative zone）以化解台海衝突，他表示，「雖然這樣的結果不會皆大歡喜，但這是可能的。事實上，他們可以做某種比香港更寬鬆的安排」，該說法同樣引發國際輿論熱議。