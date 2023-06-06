馬斯克首談中國行：中國將出台人工智能管制法規

Tesla行政總裁馬斯克﹙Elon Musk﹚早前訪問中國。他5日（周一）表示，中國政府正尋求在國內出台管制人工智能（AI）的法規，這是馬斯克首次談及為期兩天的中國行。



綜合路透社和法新社報道，馬斯克5日在Twitter上與美國民主黨總統候選人小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的直播節目中說，他早前在訪問中國時，與中國高層官員就人工智能的風險和監管要求進行非常有成效的討論。

他表示：「我從這些對話中得到的理解是，中國政府將在國內啟動人工智能監管。」但他沒有進一步透露更多細節。

據早前報道，4月11日，國家互聯網信息辦公室發布關於《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》（下稱《辦法》）公開徵求意見。《辦法》提到，研發、利用生成式人工智慧產品，面向中華人民共和國境內公眾提供服務的，適用本辦法。

意見稿共計21條，當中提到，利用人工智能生成的內容，「應當體現社會主義核心價值觀」，內容不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情信息，虛假信息，以及可能擾亂經濟秩序和社會秩序的內容。