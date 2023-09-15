深圳市發布促進消費措施：支持汽車舊換新補貼萬元、便利港人北上

深圳市發改委今日(15日)印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，當中提到將推出不少便利港人消費措施，包括提供繁體和英文旅遊、消費、文娛等諮詢手冊、完善跨境支付環境等。



此外，文件中提到，支持老舊汽車更新消費，對提前報廢或遷出「國Ⅳ」（國家制定的汽車排放標準）及以下排放標準的普通小汽車並於2023年底前購置符合條件新能源汽車的，給予最高一萬元人民幣補貼，可與省、市、區其他補貼疊加享受。



重慶一停車場內新能源車正在充電。（資料圖片/中新社）

同時，針對新能源車的充電問題，《措施》提出加快建設「超充之城」。推動新能源汽車充電基礎設施規劃與加油站、電力、交通等規劃一體銜接、科學統籌、全面升級。便利「北上」香港單牌及深港兩地車牌電動車在深充電、換電服務，推動在港人消費集中區域充電設施配備充電轉換器。加快建設便捷高效的充電網路，到2024年底累計建成充電樁45萬個、超級快充站175座、V2G示範站85座、綜合能源補給站30座。

《措施》中強調要便利港人消費，面向港澳遊客加強宣傳推介。推出「港澳遊客消費地圖」、「深圳優勢產品消費指南」等特色攻略，在口岸、商超、景區、地鐵等重點場所提供繁體和英文旅遊、消費、文娛等諮詢手冊，聯合香港有關媒體、商會、旅行社等開展推廣活動。

深圳文化廣電旅遊體育局推出了《我同勒港》深圳旅遊攻略折頁小冊子，於8月13日起在5大口岸免費發放：

此外也要推動港澳遊客在深消費由餐飲娛樂向醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術、修車保養等多業態延伸。鼓勵各區整合最佳化轄區優質旅遊資源，面向港澳遊客發放旅遊消費券。

深圳市：打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區

另外更要求要最佳化港澳遊客消費服務。鼓勵全市零售、餐飲、住宿、文娛、景區等經營商戶面向持「回鄉證」的港澳居民推出註冊、預約、查驗、積分等服務，提供便利港澳遊客閱讀使用的菜單頁面和操作指南，提升線上系統對港澳證件的識別度和匹配度。開設口岸與重點商圈和景區間的免費接駁線路，增加口岸網約車上車地點指引標誌。在全市打造10個以上港人旅遊消費服務示範街區。

《措施》指出，要完善跨境支付環境。支援港澳居民在深圳辦理取現業務和開辦內地銀聯卡，提升數位人民幣帳戶與八達通等港澳第三方支付平台互聯互通水平，擴大微信香港錢包、支付寶香港錢包、港澳版「雲閃付」錢包、港澳本地「銀聯絡」錢包等跨境電子錢包在深圳使用範圍，支援開展面向港澳居民以及深港、深澳異地家庭和親友的數位人民幣紅包跨境消費活動。