深圳香港旅客消費專屬獎賞活動開始　可以微信錢包領用電子優惠券

「前海金融30條」加速落地，微信香港錢包近日宣布與深圳羅湖區、福田區、南山區、寶安區和龍華區的近30家商場達成合作，在9月15日至10月15日開展為期一個月的「香港旅客內地消費專屬獎賞」活動，落地多項數字化舉措。除通過微信香港錢包在內地各類消費場景用港幣便捷付款，香港用戶還可以電子優惠券形式獲得合作商戶的相關優惠。



此次活動涵蓋華潤萬像生活、星盛商業、深業商管和卓越集團旗下熱門購物中心，微信香港錢包將以商家小程序一站式服務，以及連接超百個內地熱門微信小程序提升港人到內地的消費體驗。通過微信香港錢包，香港用戶可在內地各類消費場景用港幣便捷付款，無需兌換人民幣，且享有優質匯率。而合作商戶相關優惠將以電子優惠券形式發放，香港用戶可通過微信香港錢包選取領用。

優惠將以電子優惠券形式發放，香港用戶可通過微信香港錢包選取領用。（資料圖片）

據了解，「前海金融30條」提出探索跨境支付清算新機制，推動內地與香港兩地移動支付場景互聯互通。7月份，深圳再發《實施方案》提出六大方面共115條內容，推動「金融支持前海30條」落地。

財付通與微信香港錢包在多個部門支持指導下持續升級港人跨境互聯互通服務。相關負責人介紹，此次以數字化舉措連接深港兩地用戶與商戶，將進一步提升港人跨境消費體驗，加速深港生活圈融合。另外，微信香港錢包近期獲批加入「2023深圳購物季」，以便利的跨境支付支持深圳購物季線上線下舉辦的超680場活動。