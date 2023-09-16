中國在8成尖端技術研究領域居首　體現尋求安全技術佔優戰略意志

澳洲智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）最新發佈了尖端技術研究的國家競爭力排名。在極超音速和水下無人機等23個領域中，中國在19個領域排在首位，約佔8成。報告分析，這反映了中國推進舉國投資、領先美歐日的局面。



澳洲戰略政策研究所以美英澳「三邊安全夥伴關係（AUKUS）」列為優先課題的23項技術為對象，分析了2018年至2022年發佈的220萬篇論文。選取引用次數最多的前10%，統計了作者等訊息，計算出各國佔有率。在中國未排在首位的4個領域，均是美國居首。

中美在科技領域早已開始競爭模式。（Reuters）

在以音速5倍以上的速度飛行的「極超音速」相關領域，中國佔據7成以上的份額，領先於美國、英國和德國。

針對中國現正開發速度更快、軌道更難預測的極超音速導彈，以突破假想敵的導彈防禦網，澳洲戰略政策研究所將其定位為中國技術壟斷風險較高的領域，並指相關武器可能使中國成為徹底改變軍事優勢的「遊戲規則改變者」。

在被稱為「水下無人機」的自主式水下航行器（AUV）領域，中國佔到近六成。排在第二位的美國還不足一成，中國表現突出亮眼。

智庫引研究稱，該領域被認為集中了可在高水壓下保護設備的耐壓外殼、無人航行控制技術、通信技術等高科技技術。在此次調查中，中國在海底無線通訊、水下聲波探測器（聲納）方面也具有優勢。

而在極度熱門的人工智慧（AI）和量子等領域方面，中美兩強不意外展開激烈爭奪。在與AI相關的6個領域中，中國在無人機等4個領域排在首位，美國則在尖端積體電路設計等方面保持領先。

日本《共同社》過去曾報道指，就AI等尖端技術上，日本企業與領先的美國及中國相比形勢不佳，兩國相關人才的數量亦壓倒他國。（視覺中國）

在量子相關的4個領域中，中美分別在2個領域佔據首位。在有望應用於量子計算和醫療等領域的高靈敏度量子傳感器方面，美國佔據優勢，而在量子計算機也難以破解的「後量子密碼」技術等方面，則是中國領先。

澳洲戰略政策研究所的所長Justin Bassi指出，「這體現了中國尋求在安全保障相關的重要技術上佔據優勢的戰略意志」。