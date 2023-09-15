國家衛健委：下周三起，將猴痘納入乙類傳染病管理

國家衛健委宣布，自下周三（20日）起，將猴痘納入乙類傳染病進行管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。



國家衛健委周五（15日）表示，去年5月以來，全球100多個國家和地區發生猴痘疫情，並廣泛傳播。去年9月，內地報告首宗猴痘輸入個案。今年6月，內地開始出現本土猴痘疫情，目前20多個省份先後報告猴痘個案，引發新增本土續發疫情和隱匿傳播。

國家衛健委稱，考慮到猴痘疫情將一定時期內持續存在，為進一步科學規範開展猴痘疫情防控工作，切實保障人民群眾生命安全和身體健康，決定自2023年9月20日起將猴痘納入《中華人民共和國傳染病防治法》規定的乙類傳染病進行管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。

據了解，《中華人民共和國傳染病防治法》規定管理的傳染病分甲類、乙類、丙類三類。乙類傳染病包括，傳染性非典型肺炎、愛滋病、病毒性肝炎、脊髓灰質炎、新型冠狀病毒肺炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血熱、狂犬病、流行性乙型腦炎、登革熱、炭疽、細菌性和阿米巴性痢疾、肺結核、傷寒和副傷寒、流行性腦脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生兒破傷風、猩紅熱、布魯氏菌病、淋病、梅毒、鉤端螺旋體病、血吸蟲病、瘧疾、甲型H1N1流感（原稱人感染豬流感）。

值得注意的是，新冠疫情爆發初期，中國政府基於當時的認識，將新冠肺炎納入法定傳染病乙類管理，但採取甲類傳染病的預防、控制措施。但隨着Omicron變種病毒的毒性降低，國家衛健委自今年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」。