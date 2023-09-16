香港傳媒高層參訪團走訪「最綠色、最智能」杭州亞運主媒體中心

9月16日，香港傳媒高層參訪團來到浙江，先後走訪了杭州亞運主媒體中心、吉利汽車以及正泰集團。

杭州亞運村位於杭州錢江世紀城北部，由運動員村、技術官員村、媒體村組成，總佔地面積1.13平方公里，建築面積241萬平方米。日前，中國體育代表團已正式入住亞運村。杭州亞運會將於9月23日開幕。

據杭州亞運會主媒體中心副指揮長徐斌介紹，今次亞運村秉持綠色、智能、節儉、文明四大理念。在「綠色」方面，杭州亞運會採用綠電供電，達到六億多千瓦，從來自內蒙古、青海、新疆等西部地區大量的風電、光電通過特高壓轉化而來，所以今次亞運會也是首次實現零碳排放的亞運會。在「智能」方面，浙江作為數字化、智能化領先城市，亞運會也有大量數字化應運，火炬這一環節即採取了「數實結合」模式，香港民眾亦可以通過支付寶領取數字火炬，與實體火炬一起點燃；而在「節儉」方面，大部分場館都是翻新改造而來，亞運會結束後也將持續加大使用。

此外，除了杭州亞運村外，位於寧波、温州、金華、桐廬和淳安的5個亞運分村，以及位在紹興、臨安和蕭山的運動員接待飯店同時開放，準備迎接各國代表團入住。各村主打高智能設施，也是本屆亞運賽事的理念。