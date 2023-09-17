內地公布二季度民政統計數據　結婚登記較一季度減少36.6萬對

9月15日，民政部公布2023年2季度（4-6月）民政統計數據。數據顯示，今年第二季度，內地結婚登記178.1萬對，離婚登記67.6萬對。



據悉，與今年1季度相比，今年2季度全國結婚登記數量減少36.6萬對，離婚登記數量增加3.5萬對。與去年2季度同期相比，兩項數據同比分別增加15.6萬對、17.8萬對。

此前據《第一財經》報道，內地去年的結婚登記人數為764.3萬對，是自2003年以來首次跌破800萬對大關。當中初婚人數1157.8萬人，更創下37年來新低。有專家分析指，這其中涉及多種原因，包括經濟壓力、婚戀觀念變化、新冠疫情等。

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董玉整稱，還有相當一部分人認為自己的能力有限，結婚帶來的負擔，承受不起。（視覺中國）

根據《中國人口普查年鑑2020》顯示，內地2020年平均初婚年齡28.67歲，較2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加了3.78歲。國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞今年1月表示，「90後」、「00後」作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

此外，根據民政部數據統計，中國結婚數據在2014年就開始逐年下降，2013年為1346.93萬對，2019年跌破1000萬對大關，2021年為763.6萬對，跌破800萬對大關。2022年，全國結婚登記數量為683.3萬對，較上一年減少80.3萬對，下降約10.5%。