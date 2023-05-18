「520」當日適逢周六　內地多地明確婚姻登記可正常辦理

「520」因諧音「我愛你」受到內地年輕人青睞，亦成為結婚登記高峰期。2023年「520」恰逢周六，多地婚姻登記機關取消休假，正常開放辦理結婚登記。



《澎湃新聞》整理，河南、陝西、山東、甘肅、四川等省份的不少市縣陸續發布通知，5月20日當天，全市各婚姻登記機關均可通過預約正常辦理。

5月8日，河南省開封市民政局發布通知，5月20日當天，全市各婚姻登記機關採取預約服務的方式為有需求的新人加班辦理結婚登記，只受理結婚登記業務。

陝西媒體《華商報》消息，從西安市多個區縣的婚姻登記處獲悉，今年5月20日婚登處不休假。目前，雁塔區、高新區、新城區等婚姻登記處的預約人數已經超過200對。

內媒消息指出，為滿足廣大新人當天領證的願望，芝罘區民政局婚姻登記處決定5月20日「為愛加班」，具體時間為上午8時30分到12時00分，下午2時00分到5時30分。

甘肅張掖市甘州區民政局在收到網民詢問留言後，亦宣布可在5月20日當天正常辦理婚姻登記業務，相關通告隨後在甘州區人民政府網站發布。

四川綿竹市融媒體中心5月6日發布公告，為滿足新人們在5月20日當天登記結婚的美好願望，綿竹市民政局婚姻登記處將於5月20日正常辦理結婚登記業務。