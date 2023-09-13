權力的傲慢？深圳前交通局長孫女炫富被查　官方稱結果｢不予公開｣

深圳「前交通局長孫女」炫富事件在今年3月曝光後，歷時5個多月，深圳交通運輸局終於對事件進行了答覆，不過調查結果卻顯示「不予公開」。不少網民稱，在深圳市交通運輸局的答覆函中看到「權力的傲慢」，同時認為深圳政府希望讓「時間解決一切」。



今年3月，內地一名網民「北極鯰魚」因發布「家裡存款超過9位數」、「感覺貪了」，以及「潤」（移民）到了澳洲等言論，遭網民質疑炫富。其後，「北極鯰魚」還多次貶低國人，引發網民激憤，並起底其爺爺為深圳市交通運輸局對前局長鐘庚錫，要求政府徹查。

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孫女炫富稱家中財產9位數 爺爺澄清無貪 網民：反腐還得靠家屬

鐘庚錫曾公開闢謠，表示家中有9位數的說法不實，「老老實實就這樣幹到退休」，指部分網民言論為造謠。深圳市交通運輸局亦在3月24日發布情況通報，表示已就相關信息開展核查，將及時通報有關情況。

4月25日，深圳市交通運輸局在事件過去一個月後回應媒體稱，「正在關注，但無結果」。自此，內媒及網民開始每個月「打卡」式向深圳政府詢問事件調查進展。

6月29日，深圳市紀委稱「還在調查，等待通告」；8月25日，深圳市紀委仍舊回答「後續情況等通報」。直至9月10日，網民發布深圳市交通運輸局對事件調查結果「不予公開」的答覆函。

答覆函中寫道：「經研究，您申請的公開信息不屬於我局在履行行政管理職能過程中製作或者獲取的信息，不屬於《中華人民共和國政府信息公開條例》第二條所稱的政府信息。依照《中華人民共和國政府信息公開條例》第三十六條第三項的規定，我局決定不予公開。」

深圳市交通運輸局答覆稱，調查結果「不予公開」。

等待5個多月，「不予公開」的官方調查結果讓不少網民表示「等了個寂寞」，並指責深圳政府展現出赤裸裸的「權力的傲慢」，質疑相關部門在借助時間讓該事件悄然過去。

不過，據內媒《法治周末》報道，有法律界人士認為網民以「申請政府信息公開」的形式，向深圳市交通局申請公開「前交通局長孫女炫富」事件的調查結果，是「用錯方法」，因為「公務員是否違紀的調查信息」的確不屬於政府信息。最終的調查結果，仍需要等待深圳政府主動公開。

網民睇法：



明明早就知道結局，卻還是有人一直想等一個不存在的可能性。



香港電影《毒舌大狀》裡掩蓋真相的，也是鍾家！



沒有結果其實大概率就是大家猜測的結果了,畢竟不敢給人看的,多半是心裡有鬼的.



畢竟在很多人看來，互聯網是沒有記憶的，事情過去了就過去了。



特區的特別權利



官老爺的笑話豈是我等能看的？

