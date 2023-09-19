中國AI巨頭浪潮信息入股晶片研發　力求擺脫美國斷供風險

作為北京重點扶持的國產服務器和AI算力龍頭企業，浪潮信息日前發布的半年報顯示，今年上半年淨利「腰斬」，公司市值蒸發超過424億元人民幣（下同），或為儘快突破「卡脖子」的晶片領域，據查浪潮信息已決定入股一家晶片研發公司。



9月18日晚間，據天眼查APP顯示，上海雲脈芯聯科技有限公司（下稱「雲脈芯聯」）發生工商變更，新增股東「浪潮電子資信息產業股份有限公司」，持股比例6.87%，同時公司註冊資本由約227.39萬元增至約244.15萬元。

據雲脈芯聯官網資料介紹，「公司專注於雲資料中心網絡晶片產品研發與技術創新，致力於提供面向雲邊端數位基礎設施的高性能網路產品和解決方案」，主要產品面向DPU賽道（Data Processing Unit，是一種用於數據中心的處理器）。自2021年初創以來，該公司先後發佈過面向雲計算場景的metaFusion系列DPU產品和主打RDMA高性能網絡的metaConnect系列智能網卡產品。

浪潮信息今年獲利嚴重衰退，入股初創DPU公司，被視為突破供應限制的反制。（網上照片）

有鑑於今年3月2日，美國商務部發布公告，將浪潮信息集團等28個中國實體列入實體清單，除了導致浪潮信息股價全天一字跌停，單日市值蒸發超63億元外，據浪潮信息公開財報，2023年上半年實現營業收入247.98億元，同比下降28.85%；歸屬於上市公司股東的淨利潤3.25億元，同比下降65.91%，而扣除非經常性損益後的淨利潤只有1,087.20萬元，較去年同期驟降98.70%。

對於公司營收下滑，浪潮信息解釋稱，今年上半年，受全球GPU及相關專用晶片供應緊張等因素的影響，公司營業收入出現下滑，經初步測算，預計2023年上半年營業收入同比下降30%左右，導致公司業績出現同比下降。

一般認為，浪潮信息今入股初創DPU公司，大有為破除晶片枷鎖而來的味道。

美國政府近年頻頻推出多項針對中國的措施。包括將多間中國企業及組織列入商務部出口限制「實體清單」，或列入投資限制黑名單。（Getty）

公開資料顯示，浪潮信息是全球領先的IT基礎設施產品、方案和服務提供商，其控股股東為浪潮集團。該公司是北京重點扶持的雲計算、大數據、新型基礎設施建設的骨幹企業。

據報道，浪潮信息上游是英特爾等國際巨頭，下游則是騰訊、阿里等互聯網巨頭，被卡在中游的服務器廠商處於產業鏈的價值底層，議價能力較弱。