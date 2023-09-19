張忠謀揭台灣晶片製造三大優勢：台灣必須捍衛如此的領導地位

台積電創辦人張忠謀18日表示，台灣是晶片製造的領導者，台灣有人才、流動率低、交通方便的優勢，如今已開發國家的人民大多都會使用到台灣製造的晶片產品，「台灣須捍衛這樣的領導地位」。張忠謀舉例，台積電每年員工離職率4%至5%，反觀美國70、80年代離職率達15%至20%，質問離職率超過10%，怎會有好成績？



張忠謀9月18日應邀出席國際法官協會年會在台活動，演講「台灣在晶片製造的競爭優勢」，席間介紹晶片的歷史和分工，並說明台灣產業優勢。

2023年7月28日，台積電 ( TSMC ) 創始人張忠謀抵達台灣新竹的台積電全球研發中心落成典禮。 （REUTERS）

張忠謀首先娓娓道來半導體的發展（Brief History of Chips），指AT&T於1947年開發出電晶體，取代真空管，並於1952年將電晶體技術授權給IBM等公司，開始生產電晶體。英特爾（Intel）創辦人摩爾（Gordon Moore）於1965年提出「摩爾定律」（Moore's Law），預測晶片上的電晶體數量每1.5年至2年會翻倍。

「摩爾定律維持了50年，電晶體隨著成本降低，應用也更加廣泛，晶片無所不在，從國防導彈到智慧手機和汽車都使用晶片；蘋果（Apple）先進的智慧手機中已有150個電晶體。」張忠謀說道。

美國總統拜登2022年12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

談到半導體的分工，張忠謀解密「台積電之所以為台積電」的2大原因，一為「台積電工程師敬業，且廠內離職率低」，二則「台灣交通便利，人才互通方便」。張忠謀認為，美國於50、60年代在晶圓製造有非常好的競爭優勢，不過目前情勢轉變，台灣在晶圓製造具有優勢。而台灣的優勢是人才，有非常敬業的工程師。「台灣的人才願意在晶圓廠的環境中工作，台積電每年離職率約4%至5%，美國70、80年代離職率達15%至20%。訓練作業員和工程師需要數年時間，而流動率超過10%」，張忠謀以此為標準，質疑「高離職率怎會有好成績」。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

另外，在交通地理方面，張忠謀指出，台灣在新竹、台中和台南有3個製造基地，彼此可以透過高鐵連結，1000至2000名工程師可以住在不同的城市，這樣的作法在美國可能行不通。「全球25億人口的開發國家中，幾乎每個人都有使用晶片產品，晶片製造至關重要，而台灣目前是晶片製造的領導者，同時需要捍衛這樣的領導地位。」