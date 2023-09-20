發改委：經濟長期向好　唱衰中國論調過去、現在和未來都不會實現

國務院新聞辦公室周三（20日）上午10時舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副主任叢亮和工業和資訊化部、財政部、中國人民銀行相關負責人解讀經濟形勢和政策。叢亮會上表示，中國經濟將回升向好、長期向好；內部和外部看空中國、唱衰中國的論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。



叢亮表示，自8月以來，面對世界經濟復甦動力不足、國內周期性結構性矛盾交織疊加等困難挑戰，各相關方面延續優化一批階段性政策、研究出台一批針對性強的新舉措、積極規劃一批儲備政策，系統打出了一套政策「組合拳」，切實增長、提信心、防風險，持續鞏固我國經濟回升向好勢頭。

這包括加大宏觀政策實施力道，截至8月末，中央預算內投資基本下達完畢，新增發行地方政府專款債佔全年額度的80%左右，基礎貨幣投放增加、信用總量持續擴大、存貸款市場利率降低，有效維持流動性合理充裕，推動供需兩端持續恢復；延續優化一批階段性政策，7月31日，國務院常務會議就今明兩年到期的階段性政策明確了後續安排，8月份以來各部門加快落實，對小微企業和個體工商戶稅費優惠、保交樓貸款支持計劃等 政策予以了延期和優化。

還有研究推出一批針對性強的新措施，聚焦經濟運作的重點困難，陸續推出了一批務實管用的新政策新措施，如實施先進製造業企業增值稅加計抵減、上調部分企業研發費用加計扣除比例、支持科技型企業融資等政策；加速落實促進民營經濟發展壯大的31項政策以及近期28項舉措，透過推廣項目、暢通議題反映管道等方式進一步調動民間投資積極性；推動「認房不認貸」、調整優化差別化房屋信貸政策、降低存量首套房屋貸款利率等落地，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。最後是策劃推出一批儲備政策，目前推動經濟持續回升向好的儲備政策已有多項出台，包括提高個人所得稅專案附加扣除標準和部分地區最低工資標準、促進汽車等大宗消費、有序擴大基礎設施領域不動產投資信託基金發行規模等。

隨著政策組合拳效果不斷顯現，進出口降幅收窄。（澎湃新聞）

叢亮指，隨著政策組合拳效果不斷顯現，8月份規模以上工業增加值和社會消費品零售總額增速有所恢復，進出口降幅收窄，居民消費價格由降轉漲，工業生產者出廠價格和企業利潤降幅持續收窄，全國城鎮調查失業率小幅回落，製造業PMI持續回升，經濟運作的正面因素在累積、亮點在增多，社會預期有所好轉。

他強調，經歷三年疫情後，中國經濟運作仍會受到內外多種因素影響，經濟恢復必然是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。目前，中國經濟運作中的確存在不少困難挑戰，但看中國經濟發展必須貫通歷史、現在和未來，看大勢、看走勢。回顧歷史，即使面對1998年亞洲金融危機、2008年國際金融海嘯巨大衝擊，中國經濟不僅屹立不倒，而且在應對中越來越發展壯大，不斷躍上新的台階；可以說，風雨越大，越彰顯出中國經濟的強大韌性。展望未來，隨著存量政策與增量政策疊加發力，政策效應不斷累積，正面因素不斷增多，完全有理由相信，中國經濟將回升向好、長期向好。目前，內部和外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，「我想說的是，這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現」。