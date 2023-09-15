8月份全國城鎮失業率普降　青年、民工與大城就業呈改善趨勢

內地經濟復蘇緩慢，國家統計局8月以既有統計標準、統計範疇有異議，宣布暫停發布內地青年失業率，引起內外不同解讀。統計局最新表示，經查8月份內地青年人就業已呈整體改善趨勢，說明就業政策特別是青年人就業政策效果逐步顯現。



國務院新聞辦公室9月15日舉行新聞發佈會，有媒體提問，統計局8月暫停發佈分年齡段的城鎮調查失業率，預計什麼時候可以繼續發佈？統計局估計8月份就業的情況有什麼變化？

中國兩成年輕人口處於失業狀態。圖為寧夏銀川求職者在招聘會現場查看招聘信息。（新華社）

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉答稱，分年齡段勞動力調查相關資料情況，國家統計局正在深入研究，如果有新情況，及時對外公開。

另就青年群體就業情況，從歷史來看，8月份青年人就業呈整體改善趨勢。從今年調研和一些部門的資料情況來看，今年青年人就業在8月份出現明顯改善，說明就業政策特別是青年人就業政策效果逐步顯現。

Isabella表示，內地年青人對「穩定」狀態和生活的嚮往，或側面反映出對失業的恐懼。（新華社）

付凌暉表示，今年以來，各地區、各部門積極採取措施擴大就業，隨著經濟持續恢復，穩就業政策顯效發力，今年以來內地勞動力市場整體趨於活躍。如農村外出務工勞動力第二季同比增長3.2%；在勞動力市場活躍條件下，就業形勢保持總體穩定，城鎮調查失業率也趨於下降。

針對就業形勢持續改善，付凌暉指出包含在全國城鎮調查失業率下降、民工就業形勢較好，以及大城市就業總體穩定三大面向上，經濟持續恢復，增加就業崗位得到一定改善。如8月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1%，也低於上年同期，與疫情前2019年同期持平。外來農業戶籍勞動力在8月份調查中，顯示失業率為4.4%，比上月下降0.4%，為今年較低水準。「農民工就業整體較好，與農民工就業較多的批發零售業、住宿餐飲業和交通運輸業的恢復較快有較大關係。」

在內捲的大環境下，「北上廣深」等一線城市在畢業生眼中似乎光環不再。圖為廣州塔及周邊商業區。（VCG）

31個大城市城鎮在8月份調查中，失業率顯示為5.3%，也比上月下降0.1個%。付凌暉進一步解釋，指當前就業形勢總體穩定，主要是經濟穩定恢復，吸納就業增多。尤其是服務業加快恢復，服務業吸納就業容量擴大，對於帶動就業發揮重要作用。同時，穩就業各項政策也為就業改善創造有利條件，但也坦言就業壓力依然存在，尤其是結構性矛盾較為突出，穩定和擴大就業，提高就業品質，仍需要繼續努力。