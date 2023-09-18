新華社刊文：中國經濟回升向好　「中國經濟崩潰論」注定再度崩潰

近日，中國官媒《新華社》刊文，回擊所謂「唱衰中國」論調。文章指出，一些西方媒體政客歪曲編造與中國經濟相關的負面新聞，意在誤導世界，動搖對中國經濟的信心。事實是，在世界經濟波動下行、外部環境更趨複雜嚴峻的背景下，中國經濟在持續恢復中展現韌性與活力。



文章強調，中國目前面臨的國內外經濟複雜形勢不可否認，中國經濟回升向好更是客觀事實。全球化時代，各國應同舟共濟。唱衰別人不會使自己更好，更乾擾不了中國經濟穩健發展的進程。事實面前，「中國經濟崩潰論」注定再度崩潰。



文章指出，近段時間，一些西方媒體政客歪曲編造與中國經濟相關的負面新聞，步調一致地「唱衰中國」。這輪唱衰配合著所謂「去風險」的論調而起，意在誤導世界，動搖對中國經濟的信心，把中國塑造為世界經濟「風險之源」，破壞中國與各國的合作關係。

文章寫道，曾有英國刊物預言，中國經濟增長在十年內將大幅放緩。然而接下來十年的事實是，中國經濟年均增長約10.5%，遠超世界主要發達經濟體同期平均水平。還有所謂「中國崩潰論」專業戶、美國華人學者章家敦，曾預測中國經濟崩潰的時間為「2008年北京奧運會之前」，其後被美國《外交政策》雜誌網站列入當年十個最糟糕的預測，一同上榜的還有「2012世界末日」預言。

9月15日，參觀者在2023世界計算大會專題展上參觀服務機器人。（新華社）

文章表示，根據國際貨幣基金組織最新預測，2023年美國經濟增速只有1.8%，英國增速只有0.4%，德國經濟將萎縮0.3%。而中國的經濟表現是：上半年國內生產總值同比增長5.5%，在世界主要經濟體中名列前茅。世界銀行、經合組織和國際貨幣基金組織分別預測2023年中國經濟將增長5.6%、5.4%和5.2%。這放在任何一個主要經濟體都是相當不錯的成績，中國經濟仍然是全球經濟增長的「領頭羊」「發動機」。

文章強調，媒體和政客輪番上陣拿中國經濟短期波動數據做文章，以點概面，言過其實，在專業期刊上乾著最不專業的事情，散佈一種「中國經濟不行了」的悲觀論調，企圖瓦解民眾對中國經濟前景的信心，影響投資者對中國市場的信心，打擊中國經濟預期，破壞中國經濟運行，阻滯中國發展進程。但一系列確鑿事實表明，所謂「中國崩盤」純屬妄想。

2023年4月15日，第133屆廣交會現場（新華社）。

文章指出，從所謂「產能過剩論」「債務危機論」到「經濟失速論」「中國崩潰論」，他們執著於渲染中國經濟的各種利空，用「山雨欲來」形容中國當下經濟。給中國經濟「吹陰風」並不能解決自身問題。美國信用評級被下調，高通脹困擾仍在，經濟正處於「避免經濟衰退的、非常狹窄的小路」上。印度尼西亞《雅加達郵報》文章指出，美國總統拜登稱中國經濟為「定時炸彈」，他的話倒像是在說美國自己。

文章表示，最近，西方政客又故作擔憂地拋出「中國經濟放緩波及亞洲鄰國」論調，試圖挑撥分化中國與周邊國家的合作。中國與地區鄰國形成日益密切的經濟合作關係，取得實實在在的成果，中國和東盟的經貿往來不斷深化，《區域全面經濟夥伴關係協定》紅利逐步釋放。美國卻在推銷所謂「印太戰略」，製造政治對立與經濟分裂。

美國總統拜登（Joe Biden）形容中國是計時炸彈、對世界其他地區構成威脅後，新華社8月10日發表評論文章稱，出了問題就歸咎中國，成為美國政客轉移國內輿論視線最常用的擋箭牌。（資料圖片）

文章強調，中國經濟長期在爬坡過坎中前進，經濟發展既有長期篤定的追求，也在識變、應變、求變中調整。這幾年，各國經濟恢復呈現出不同程度的疫情「疤痕效應」，在進入平穩恢復階段之前出現波動是普遍特徵。中國經濟恢復也是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。中國政府有效利用充裕的政策空間，為應對短期波動出台針對性措施，同時基於長遠謀劃培育發展新動能新優勢，高質量發展穩步前行。

文章表示，二季度以來，世界銀行、經合組織等國際組織和機構紛紛調高今年中國經濟增長預期。今年前8個月中國主要經濟指標回升向好，全國規模以上工業增加值同比增長3.9%，社會消費品零售總額同比增長7%，固定資產投資同比增長3.2%，服務零售額同比增長19.4%。在世界經濟波動下行、外部環境更趨複雜嚴峻的背景下，中國經濟在持續恢復中展現韌性與活力。

文章最後強調，中國目前面臨的國內外經濟複雜形勢不可否認，中國經濟回升向好更是客觀事實。全球化時代，各國應同舟共濟。唱衰別人不會使自己更好，更乾擾不了中國經濟穩健發展的進程。事實面前，「中國經濟崩潰論」注定再度崩潰。