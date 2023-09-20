有片｜兩龍捲風同日分別襲江蘇兩市致10死8傷　近7000人受災

19日（周二），江蘇的宿遷市及鹽城市分別受龍捲風吹襲，兩地災情共造成10人死亡，4人重傷，4人輕傷，另合計有近7000人受災。



+ 7

央視報道，19日（周二）下午5時20分許，江蘇省宿遷市宿豫區大興鎮、經開區南蔡鄉局地陸續發生強龍捲風，等級判定為EF2級，災情共造成5人死亡，4人重傷。

據宿遷官方通報，經初步統計，此次強龍捲風受災人口5512人，1646戶房屋一般受損，倒塌房屋137戶，農作物受損41.8公頃，臨時轉移安置405人，2000餘平方米豬舍部分牆體倒塌、頂部塌陷。

多則網傳影片顯示，事發時有房屋屋頂被掀翻，街上一片狼藉。內媒《極目新聞》報道引述一名當地居民稱，附近街道的房屋屋頂被龍捲風掀翻，附近高壓電線也在颳風時起火，電線被燒斷，他的老伴也被風吹倒摔傷，「肋骨骨折了，腿也被摔出了一個大口子」。

江蘇省宿遷市遭遇龍捲風災害後的情況。（網絡圖片）

阜寧縣5死4傷

江蘇鹽城市阜寧縣則通報，19日晚上8時30分，阜寧縣受EF3級龍捲風影響，發生極端天氣災害。

據通報，當日下午5時至晚上10時，阜寧縣蘆蒲、板湖兩鎮降雨量分別達202.7毫米、171毫米。極端天氣導致兩鎮受災嚴重，災害造成5人重傷，經搶救無效死亡，4人輕傷（均送醫院救治，無生命危險）。

根據初步統計，兩鎮受災人口1364人，房屋受損614間，樹木倒伏1800餘株，農作物受損199公頃，轉移安置129人。

內媒《北京青年報》引述江蘇省氣象專家表示，通常在9月中下旬，對江蘇來講，已經不太容易發生龍捲風，但近期由於氣溫較高，受江淮氣旋的影響，帶來了比較強的動力條件，在這種背景下，發生了罕見的龍捲風事件。