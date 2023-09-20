晶片大戰｜中國管制半導體原材料鎵鍺出口　兩產品上月出口歸零

中國商務部及海關總署早前發布公告指出，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，相關措施自8月1日起正式實施。鎵和鍺也是重要的半導體原材料，市場一般看法認為中國藉由管制半導體產業中的關鍵原材料出口，反制歐美有關禁止半導體製程機具進入中國市場的做法。



路透社報道指，限制措施出台後，中國8月對鍺和鎵產品的出口量歸零。



報道指，據中國海關總署的資料，由於今年8月鎵出口歸零，連帶使得今年前8個月，鎵的出貨量較去年同期下降58%；鍺的出口量雖然也於8月歸零，然而受到禁令影響，海外買家急於8月前採購，使得今年7月的出口量達8.63噸，較今年6月增加超過1倍。

報道指，由於國內存貨堆積，8月底時鎵的市場價格較7月下跌9%。鍺的市場價格雖較7月底上漲1%，然而與7月初相比已大幅下降。

根據新措施，鍺和鎵產品的出口商需要獲得軍民兩用物品和技術的出口許可證，才能進行出口。報道引述一位中國鎵、鍺貿易商表示，由於處理出口許可證的申請大約需要45個工作天，目前仍在等待許可，因此今年8月並未對海外發貨。

中國管制半導體原材料鎵、鍺出口。（vcg）

根據資料，鎵的化合物是優質的半導體材料，被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業，用於製造微波通訊與微波集成、紅外光學與紅外探測器件、集成電路、發光二極管等。根據歐盟委員會2020年的一份報告，中國佔了鎵產量的80%。

鍺也是一種重要的半導體材料，用於製造晶體管及各種電子裝置。主要的終端應用為光纖系統與紅外線光學，也用於聚合反應的催化劑，製造電子器件與太陽能電力等。根據歐盟委員會2020年的報告，該元素的80%的產量也來自中國。