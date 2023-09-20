內地頻傳巴士公司停運或欠薪　政府補貼「斷崖式取消」致財政緊縮

內地地方公共巴士因財政緊縮停運的消息層出不窮，周一（18日），湖南衡陽市衡山縣巴士企業公告，指受政府補貼「斷崖式取消」影響將停運，事後當局表示，經協商仍會正常營運。另一方面，天津公交集團近期亦受陷欠薪爭議。



衡山縣巴士停運公告。（大皖新聞）

周一，網上流傳一份衡山縣巴士停運公告，內容指自從2020年起，國家及地方就斷崖式取消對城市巴士的運營補貼。疫情持續3年、學生就近入學無需乘坐公車、出行業態改變、共享單車劇增、非法載客無處不在、免費群體擴張等諸多因素，皆導致巴士營收慘淡。4年來，衡山縣嘉年華城市公共客運有限公司借款負債經營，然而巨額財政性虧損已令公司難以為繼，於周三（20日）起全城巴士停運。

據天眼查顯示，衡山縣嘉年華城市公共客運有限公司成立於2011年，為湖南欣鑫盛置業成員，是以從事道路運輸業為主的企業，提供城市公共客運、校車服務、新能源汽車租賃及充電服務等。

消息引發熱議，衡山縣政府周二（19日）發布消息，指嘉年華公司是當地負責城市交通運輸的民營企業，現有新能源公車70輛，經營線路6條，交通運輸局第一時間到公司座談協商。經商議，城市巴士將繼續正常運營。

負責天津市公共交通運輸的天津公交集團亦傳出拖欠員工薪資。（微博）

據不完全統計，近兩年，已有逾16個地市出現巴士停運事件。一些地區雖然沒有巴士停運，但也發生過客運公司欠薪事件。負責天津市公共交通運輸的天津公交集團，就自3月起開始傳出拖欠員工薪資，部分員工在辦理貸款及就醫時，才發現公司已經停止幫他們繳公積金和社保。

近日，一名天津公交集團員工表示，新聞曝光後，公司已補發和補繳了6月和7月的薪資及社保，但就後續的安排並沒有回應，對於8月的薪資他也不知該怎麼辦。