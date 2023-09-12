中國電動巴士佔比達近八成　電池到期致地方嚴重運力不足

電動車在中國愈來愈普及，當前更佔全部公共巴士的77.1%。然而近日有報道指出，首批購置的車輛已經因電池退役而難再使用，多地因此出現嚴重運力不足的情況。



據「經濟觀察網」報道，比起其他用車領域，中國公共巴士電動化明顯更快。數據顯示，中國新能源巴士總量在2014至2022年8年累計成長14倍，總量從3.7萬輛增至52.9萬輛，佔比從6.9%增至77.1%。

不過與此同時，許多新問題也接踵而來。近兩年，黑龍江漠河、河北保定等地相繼出現巴士「停運」。2019年，保定共1100多輛巴士，其中清潔能源和新能源車型佔比已接近百分百，但2022年以來，隨著首批購置的電動公車的動力電池超出質保期限，被迫全部退出營運，當地巴士運力安排嚴重受影響。

中國新能源巴士總量在2014至2022年8年累計成長14倍。（網易）

交通運輸部科學研究院研究員劉向龍表示，2015年前，中國的電動巴士每年購置數量不到2000輛，但2015年後年均購置數量達到6萬輛。電池更新購置標準定為8年，目前，退役電池數量激增。就電動巴士更新，業內解決路徑是電池餘能檢測、選擇新動力電池、給舊車搭載新動力電池、換裝電池後車輛延後報廢、舊電池回收處理。然而劉向龍認為，前述做法都存在痛點，如電池餘能檢測費用高、動力電池換裝無選擇空間、整車企業配合電池換裝缺乏依據、換裝電池後公車企業存在責任風險、舊電池回收管道不夠健全。

除電池更新問題外，冰雪等災害，亦對電能的穩定性及車輛技術提出很高的要求。不過雖然首批電動巴士因技術成熟度有限而有部分前期投放的車輛出現一些狀況，但後來投放的車輛在技術上已基本沒有問題。縱使電動巴士面臨電池退役的問題，但報道指出，其整體而言仍具備成本優勢，按10年周期測算，10公尺電動客車比燃油客車具備顯著使用經濟性。