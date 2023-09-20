來港買黃金回深圳轉賣引熱議　單日賺7千元？專家提醒：或涉走私

受人民幣匯率下跌、內地金價持續上漲等因素影響，來港買黃金再回深圳轉賣，近日成為內地社交平台中的熱話。有網民表示，來回一次即可賺逾千元（人民幣，下同）。不過這一行為或涉嫌走私，海關提醒，若隨身攜帶物品價值超過5000元，則需補稅。



來港買黃金再回深圳轉賣，近日成為內地社交平台中的熱話。（資料圖片）

據「中新經緯」報道，從深圳來港，到上環一間金舖購買黃金的泰正（化名）透露，由於上周香港金價和內地金價價差較大，因此在香港購人黃金再到中國最大珠寶交易市場——深圳水貝轉賣，一克可賺16-17元，他和朋友一周內多次往返港深兩地，有一天往返兩次更賺了逾七千元。

泰正說，「香港買黃金，金店每克要加價幾元，去水貝回收時老闆也要扣幾元，此外還得算上匯率的損失，所以算下來沒有傳說的那麼高，如果算下來差價在6元以內就不值得專門跑一趟了。」

不過，隨着香港本周金價有所回落，與深圳差價已在10元左右。因此，泰正預計，上周出現的行情不會持續太久，「後面就會越來越難做了。」

深圳水貝是中國最大珠寶交易市場。（網上圖片）

那麼，為何香港的黃金會較內地更便宜？有專家分析指，香港無關稅和增值稅，在成本方面有一定優勢，此外，這種價差還和近期人民幣匯率相對美元、港元貶值有一定關係。有分析也指出，中國國內金價受人民幣反覆波動預期影響，將維持偏態震盪。

另有專家稱，境內外黃金價差的陡然上升，背後主要驅動因素與臨近國慶銷售旺季，眾多下游珠寶商的訂貨會集中召開，使得境內黃金供應量無法滿足本地需求，並且內地黃金進口存在一定管控，黃金存在一定「稀缺性」，令除去運輸成本外的內地金價普遍高於國際金價。

值得注意的是，雖然境內外金價存在價差，使來港買黃金具備一定價格優勢，但背後的風險不容小覷。

深圳海關提醒，無論是內地還是香港居民旅客，進境可攜帶的黃金及其製品以自用、合理數量為限。（新華社）

專家認為，「一般消費者赴港買消費型金飾品，少量不存在問題。但如果赴港買金再回內陸賺差價則要慎重。出境旅遊消費和以賺差價為目的的商業營運活動有本質差異。如果超過法律標準，則涉嫌走私，建議消費者出境旅遊消費要合規合法，不要觸碰法律底線。」

對此，深圳海關提醒，無論是內地還是香港居民旅客，進境可攜帶的黃金及其製品以自用、合理數量為限，而具體認定標準由入境口岸的海關執法人員判斷，進境時應主動向海關申報。根據相關規定，超出自用、合理數量的黃金及其製品，視同進口貨物，海關憑中國人民銀行的批件，予以徵稅放行。如果沒有批件，具體處理辦法由入境口岸海關決定。

海關建議，應提前向要入境的口岸諮詢確認具體攜帶標準。據了解，深圳皇崗口岸海關就以50克作為自用、合理標準，超過均需憑藉中國人民銀行批件放行。