金價大漲登微博熱搜榜 　購買「黃金豆」成年輕人理財新方式？

「金價已漲破600元每克」的相關話題昨日（12日）登上微博熱搜。事實上，近年來不少網民也曾在社交平台分享「買金」經驗，購買黃金豆、小金條正成為年輕新一代的儲蓄財富方式。



據介紹，「黃金豆」以其持有門檻低、價格透明等特點吸引愈來愈多年輕人購買，他們尤其青睞每顆售價約500元（人民幣，下同）、重量為1克的黃金豆。有年輕買家稱，金豆更像縮小版的金條，拿着感覺更安心，且金豆的價格大多按國際金價標準，比較穩定，相比其他理財產品更適合用於投資儲蓄，不怕風險，且價格較低。

有珠寶店職員介紹，近年來，投資金條的價格也在小幅度上漲，對於沒有儲蓄習慣的年輕人，購買金豆是一種方便有效的存錢方式。

9月12日售價535元人民幣的1克黃金豆。（南方都市報）

「黃金豆」主要在線上渠道銷售。在淘寶、京東等電商平台上，售價介乎440元至480元的1克金豆擁有過萬銷量，商家同樣聲稱是售賣9999足金金豆，並且贈送黃金證書和收納玻璃瓶。雖然網上售價更實惠，但部分網店內只有「黃金豆」這一款商品在售，店舖資質、實力都存疑。

不同品牌、不同形態的黃金產品，售價存在較大差距，回收價格更有下探空間。《南方都市報》報道，以廣州本地的珠寶店為例，9月12日的投資黃金金價每克532元至535元，不收取額外加工費；工藝更複雜的首飾黃金商品，價格每克590元至600元，每克黃金另收10元至80元不等的加工費。

商家在店內展示最新金價。（南方都市報）

珠寶店銷售員介紹，黃金的行情價透明，但不同的珠寶店，具體金價依然會有區別，與品牌溢價、工藝難度等方面有關係，「國際形勢變化，也會影響黃金價格。首飾黃金是從今年下半年開始進入5字頭的」。

值得注意的是，回收價格大多低於銷售價格。9月12日，黃金回收價格為每克468元，另根據黃金的不同類型收取1%~4%的手續費，以黃金豆為例，其手續費是回收總價的2%。

對於回收價與黃金售價差距大的問題，有回收黃金的機構工作人員介紹，前述回收價格已是近期較高的點位，銷售端有利潤需求，自然會與回收產生差價。他透露，黃金回收市場近期異常火熱，他們有回收點一個月能回收價值近百萬元的黃金。