內地金價飆漲回收價格達最高點　消費者連夜拋售每克賺超百元

近來，內地金價持續上漲，有消費者趕在高點拋售黃金，杭州有人一口氣賣掉了600克黃金，變現33萬（人民幣，下同）；深圳水貝黃金回收商戶亦表示，金價回收價格達到從業以來最高點。



綜合內媒報道，深圳水貝市場黃金回收櫃檯人流不斷，想要變現黃金的消費者明顯增多，甚至有市民連夜到金店拋售。有消費者表示，可以趁高套現，再等低價去買入自己喜歡的款式。「買的時候每克300多元，現在每克460多元了，我肯定要拿過來賣，賺一點錢特別開心。」

消費者拋售黃金每個賺超百元。（央視影片截圖）

深圳水貝黃金回收商戶王先生稱，眼前這盆剛剛回收的黃金大概一公斤，正準備拿去熔。「我們平時回收一天十幾公斤，現在因為業務量增長，一天大概熔30公斤。」

從事黃金回收已有7年的羅夢霞表示，最近回收業務的迅猛增長，她所負責的門店，一天能回收價值近千萬元的黃金。據她介紹，近一兩個月以來，每月回收量大概增長20%，「今天價格每克477元，是我從業以來這麼多年最高的一次，低的時候是每克200多元。」

深圳水貝黃金市場。（央視新聞截圖）

除深圳外，從4月起全國黃金回收價格持續走高。杭州一位黃金回收業務人士表示，前不久遇到一位大客戶，一口氣賣掉了600克黃金，變現33萬。這位客戶當時拿出6塊金塊，每塊有麻將大小，總共839.18g ，將近2斤。

當時國內金價大盤價格為454元，以少市場價10元的價格回收。不過由於該客人的金塊從電子產品中提煉出，含金量不足，因此最終僅賣出33萬。

雖然黃金回收火熱，不過品牌門店並不回收黃金，只可換購，且換購價格遠低於回收價格。黃金回收店舖的價格亦大不相同，部分會按市場價格減去5至10元的差價，進行回收。

對此，業內人士表示，黃金的行情價透明，但不同的珠寶店，具體金價依然會有區別，這與品牌溢價、工藝難度有關。如果消費者購買黃金產品是想進行投資，那麼在購買時，應考慮清楚回收成本。