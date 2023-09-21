中國研製超級電池獲突破　未來有望為電磁砲、亞音速武器高能配電

《海軍工程大學學報》9月上版一篇研究論文指出，中國已為高能武器研製出世界最強的電池，並可以在內地多家鋰電池工廠量產。



電子科技大學副研究員楊家偉領導的團隊在研究報告中寫道，「40165電池」可能是全球第一顆像超級電容器（supercapacitor）般能快速釋放能量的電池。由於相關技術受到美國政府制裁，楊家偉和團隊成員既無法訪美，也被禁用任何美國設備或技術。

有研究人員表示，當前的技術能獲得突破，歸功於內地蓬勃的汽車製造業直接投入，中國如今是世界最大電動車生產國，鋰電池技術領跑全球，長期以往，也將促進中國下一代武器研製，並提升解放軍的戰力。

汽車生產涉及精密機械和化學工程經驗，倘若歐美車廠全力投放資源研發電動車，勢促成「超級電池」的誕生。（Getty Images）

根據論文提供的資料顯示，這款輕巧的超級電池能為高能電磁砲、亞音速武器、電磁發射器、雷射武器，還有「主動相位雷達」（Active Phased Array Radar, APAR）等需要極高供電量的武器裝備提供電源。

事實上，中國已在打造未來武器，如世上最強大、能偵測超過4,500公里外飛彈的軍艦雷達。同時中國海軍科學家也在快馬加鞭，研製能在不到0.05秒內，將124公斤的砲彈加速到時速700公里的電磁線圈砲（coil gun）。

隨著愈來愈多汽車電動化，部分中國軍事研究員認為，相關技術將對現代國防工業產生類似的影響。據參與超級電池專案的科學家說，這電池是以革命性設計為基礎，具有創紀錄的功率密度，而以往認為，這是不可能的。

有鑑於多數商用鋰電池輸出功率有限，並至少需要1小時才能釋放所有儲存的能量，以致多數都供民用，不過新研製40165電池的人員表示，40165電池能在12秒至36秒內釋出所有的能量，而徹底完成充電也只需要3分鐘。此外，這款電池能利用既有的製造設備，以及成熟的原料供應鏈開發，適合以相當低的成本量產。