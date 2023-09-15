日媒：日本加拿大擬聯手發展北美電動車電池供應鏈

日本傳媒9月14日指，日本公私營企業將在加拿大為電動車建立供應鏈，包括開採及加工關鍵物料，以及生產電池，而加拿大政府則會提供補貼和其他援助，增加供應能力。



《日經亞洲》報道，日本視今次機會為加強自身經濟安全及促進日本電動車在北美的銷量，而經濟產業大臣西村康稔將於21日聯同Panasonic及豐田汽車共同成立的電池公司Prime Planet Energy & Solutions等代表訪問加拿大，屆時會與自然資源部部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）簽署諒解備忘錄，當中涵蓋電池供應鏈。

根據美國地質調查局（USGS）的數據顯示，加拿大擁有全球其中一個最大的鋰（Lithium）蘊藏量，惟受到技術及人手不足問題，導致其產量大幅落後於中國，因此選擇與日本合作，可刺激產量上升。

報道提到，預計首階段的合作是由官方的日本金屬和能源安全組織等機構到加拿大開採鋰和鎳（Nickel），並在當地設廠生產電池，除了創造就業及推動業界發展，亦有助日本電動汽車製造商在美國的銷路。

美國在2022年實施《降低通貨膨脹法案》（Inflation Reduction Act, IRA），為每架出售的電動車提供最多7500美元的稅務減免，惟日本車目前不在受惠清單中。根據規定，電動車電池的四成關鍵礦物必需來自美國或與華府有貿易協議的國家；另外電池組件亦需要有一半在北美製造和組裝，因此在加拿大採購及生產電池，將有助日本電動汽車製造商符合相關條件。

生產電池與能源競爭力及氣候變化政策有直接關係，目前日本從中國及智利進口鋰，而過分倚賴少數國家增加供應中斷的風險。