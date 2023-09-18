寧德時代：正合作研發電動載人飛機　車規級凝聚態電池即將量產

9月18日，寧德時代在互動平台就公司的凝聚態電池規劃表示，目前正在進行民用電動載人飛機項目的合作開發，執行航空級的標準與測試，滿足航空級的安全與質量要求。同時，寧德時代還將推出凝聚態電池的車規級應用版本，可在2023年年內具備量產能力。



企查查顯示，今年7月19日，商飛時代（上海）航空有限公司成立。該公司由寧德時代、中國商用飛機有限責任公司、上海交大企業發展集團有限公司共同持股。該公司法定代表人為錢仲焱，註冊資本6億元（人民幣，下同），經營範圍包括民用航空器維修、民用航空器零部件設計和生產、民用航空器（發動機、螺旋槳）生產、電池銷售等。

商飛時代（上海）航空有限公司於2023年7月19日成立。 （企查查）

今年4月19日，寧德時代在上海車展發布凝聚態電池。寧德時代首席科學家吳凱透露，寧德時代凝聚態電池正在進行民用電動載人飛機項目的合作開發。

據介紹，凝聚態電池單體能量密度最高可達500Ｗh/kg，能夠兼顧高比能與高安全。目前主流的三元鋰電池能量密度約為250Ｗh/kg；磷酸鐵鋰電池能量密度基本在180Ｗh/kg。

寧德時代凝聚態電池。（微博＠CATL寧德時代）

按照官方說法，凝聚態電池採用高動力仿生凝聚態電解質，其能構建微米級別自適應網狀結構，調節鏈間相互作用力，在增強微觀結構穩定性的同時，提高電池動力學性能，提升鋰離子運輸效率。凝聚態電池還聚合高比能正極、新型負極、隔離膜等材料體系。