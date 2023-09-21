十一國慶黃金周｜專家料今年將成史上最｢熱｣　每日逾1億人次出遊

內地的中秋國慶長假將於9月29日開始，截至周三（20日）下午6時，鐵路部門已發售逾1.46億張火車票。有專家預計，今年中秋國慶長假將成為史上熱度最高的黃金周，甚至超越2019年疫情前水平，每日平均會有超過1億人次出遊。



圖為今年五一假期，杭州西湖景區內人山人海的景象。（新華社）

據央視報道，中秋國慶長假的運輸車票自9月13日開始發售以來，截至周三下午6時，全國鐵路已發售火車票1.46億張；有旅遊平台發布數據顯示，今個假期，跨省遊的預訂單佔比已經達到73%，按年提升10個百分點。

對此，中國旅遊研究院院長戴斌表示，即将到來的中秋國慶長假，将是史上熱度最高的一次國慶黃金周。這次有8天的時間，「把它換算成平均每一天和每一天比，無論是和2019年比，還是和去年比，都是會遠遠超過的。所以從這個意義上講，我們預計，8天時間平均每天都會超過1億人次出遊。」

戴斌預計，今年十一黃金周，每日平均會有超過1億人次出遊。圖為五一假期的南京夫子廟。（新華社）

戴斌說，很多年輕人是「反向旅遊」，專門找一些心儀的小衆的旅遊目的地。他提醒，一定要去選擇安全的、服務有保障的景區景點，要堅決防止野景區、野導遊、黑車等。

戴斌還說，旅遊需要「網紅」，但「網紅」不是旅遊的全部。對於「網紅」城市來說，它之所以出現某個事件的熱點，是由很多客觀的因素和偶發的因素合力推動的結果。以平常心對待「網紅」事件，最終能夠讓一個城市「長紅」下去的，一定是對遊客無微不至的關注。「一個優秀的旅遊城市，從來不取決於它對強者服務的力度，而是取決于對萬千遊客服務的溫度，這樣的城市才能夠『長紅』下去。」