十一超級黃金周｜熱門旅遊地排名香港輸深圳？杭州因亞運躋身前三

今年中秋國慶（9月29日到10月6日）是長達8天的「超級黃金週」，內地旅遊業者預測將創造新旅遊高峰。「飛豬」統計顯示，截至9月13日，「十一」國內遊頭十個熱門目的地排名依次為上海、北京、杭州、成都、廣州、深圳、香港、重慶、烏魯木齊、西安。



值得關注的是，正值杭州亞運期間，前往杭州國際機票預訂率比去年增長逾20倍，杭州也擠進熱門旅遊目的地的第三名，亞運賽事場館鄰近的酒店預訂率比去年增長超過3倍。



9月13日，飛豬《國慶節假期出遊風向標》顯示，國慶節假期的國內遊產品預訂量同比去年增長近6倍，出境遊產品預訂量同比去年增長超20倍。酒店、跟團遊、景區門票、租車等多個國內遊類目預訂量均已遠超2019年同期。

2019年5月19日，深圳世界之窗。（資料圖片）

出境遊人次也將刷新年內峰值，距離「黃金週」還有半個月時間，國際機票、國際酒店的預訂量就已遠超去年「黃金週」全程。

境外旅遊部分，飛豬資料顯示，泰國、馬來西亞、韓國、澳大利亞、印度尼西亞等成為出境遊熱門國家，埃及、紐西蘭、越南、土耳其、西班牙等國家增速最快。

9月13日，泰國宣佈對中國遊客實施為期5個月的免簽政策後，攜程資料顯示，泰國相關搜尋熱度飆升800%。預計中秋國慶及四季度將有更多中國大陸遊客赴泰，泰國有望成為國慶假期出境遊的首選。

2023年3月13日，當日是泰國一年一度的大象日，泰國芭堤雅東芭樂園在這一天為大象奉上了豐盛的水果自助餐。（新華社）

飛豬資料顯示，國慶節假期跨省遊訂單佔比超8成，上海、北京、杭州、成都、廣州、深圳、香港、重慶、烏魯木齊、西安成為國慶節假期國內遊熱門目的地前十名。其中，「深圳發布」指出，目的地為深圳的整體旅遊訂單量同比去年增長535%，深圳位居假期熱門旅遊目的地前10位。

另外據《攜程旅遊》報告顯示深圳同樣擠入前十，《攜程旅遊》指出，中秋國慶國內旅遊產品預訂量同比去年增長超4倍。其中，北京、上海、成都、杭州、廣州、西安、重慶、南京、深圳、長沙是國慶熱門旅遊目的地前10位。

杭州因亞運會擠入前三

另外，即將到來的亞運會讓杭州旅遊強勢躋身國內遊熱門目的地前三名以外，飛豬資料還顯示，亞運會期間飛往杭州的國際機票預訂量同比去年增長超20倍，杭州賽事場館周邊的酒店預訂量同比去年增長超3倍。

浙江省外的上海、深圳、成都、廣州、南京，浙江省內的寧波、溫州、台州、紹興、嘉興，以及泰國、新加坡、韓國、日本、馬來西亞等，是亞運會期間來杭觀賽和旅遊的主力軍。

杭州亞運電競場地。（港台提供）

在亞運會的帶動下，今年國慶節假期浙江旅遊的預訂量也同比去年(2022年)勁增超2倍，增速領跑江浙滬目的地。

攜程旅遊專家介紹，2023年中秋國慶跨省遊訂單佔比達到73%，較去年同期提升10個百分點，近20%使用者選擇連住3天及以上。長線遊熱門目的地主要集中在適合賞秋遊的西北地區，如布林值津、烏魯木齊、蘭州、敦煌，以及華南氣候宜人的三亞、廣州、廈門等地。

業者：中秋國慶假期是久旱逢甘霖

深圳國旅新景界副總韓晨指出，「今年中秋國慶假期，讓旅行社真正開啟了一年中最繁忙的時刻，也是旅遊行業久旱逢甘霖的重要市場機遇。」

據韓晨介紹，截至本週初，從9月25日至10月6日出發的旅行團已為新景界創造近6000萬元營業收入，成為該旅行社今年以來收益最好的時段。從佔比看，市民出境遊佔比70%左右，內地跨省遊大約25%，其餘5%出團基本上是港澳遊。

5月1日，五一黃金周假期，內地大批遊客來港，天星碼頭外擠滿不少人。（資料圖片/廖雁雄攝）

值得關注的是，在暑期旅遊火爆的情況下，暴露出自由行等旅遊方式的一些弱點，比如北京、西北遊的很多遊客預約不到熱門景點、博物館等，而旅行團在門票、就餐、用車、酒店和整體安全性上有充足保障，對遊客的吸引力正在逐步回歸。

此外，年輕人熱衷「跟著演出去旅行」。據不完全統計，今年國慶節假期國內各地的演唱會、音樂節累計有近百場，這也充分帶動了當地的旅遊熱度。

以音樂節為例，國慶節假期景德鎮、佛山、常州、邯鄲、鎮江、淮安、黃石、連雲港、泰安、濰坊、銅仁、曲靖等眾多二三線城市紛紛舉辦草莓音樂節等活動，飛豬資料顯示，這些城市國慶節假期的酒店累計預訂量同比去年增長近5倍，遠超全國大盤平均增速，不少音樂節周邊酒店的熱門房型甚至已被預訂一空。