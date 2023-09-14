十一國慶黃金周｜遠距旅遊成趨勢　香港最受歡迎搜索熱度漲169%

今年中秋國慶，內地將從9月29日至10月7日連休8日形成長假「超級黃金周」，預計將在此爆發旅遊高峰。目前，黃金周旅遊產品預訂火爆，機票酒店價格水漲船高，遠距離長時間旅行成為趨勢。除國內遊外，出境遊亦將迎來小高峰，香港是熱度最高出境游目的地之一。



「十一黃金周」作為內地2023年最後一個法定假期，從旅遊平台的訂單增長數據可見，人們的出遊熱情高漲。截至9月6日的攜程數據，國內旅遊產品預訂量同比去年增長近5倍，最近一周下單量環比上週增長63%；機票、民宿等業態的周環比增長均超過50%，景區門票則翻倍上漲。

8天長假不少人開始計劃「遠遊」，其中新疆、西藏、青海、寧夏、黑龍江等以長線遊為主的省份，相關旅遊產品熱度同比漲幅均超過300%。其中，新疆相關旅遊產品搜索熱度同比增長超過10倍。

為分流紅磡及土瓜灣一帶旅行團「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳繼上周後，今日（12日）起再度加碼一連三日停泊在觀塘汽車輪渡碼頭為內地旅行團提供午膳。（梁鵬威攝）

港人赴南疆添選擇！深圳-喀什明開飛 成國內航距最長直飛航線

機票酒店價格水漲船高

攜程數據顯示，十一假期國內機票人均客單價為1293元（人民幣，下同），較暑期客單價上漲兩成。同程旅行截至9月12日等數據顯示，十一假期出行的機票均價較五一假期上漲13%，除假期高峰外，遊客出行距離變長也是機票均價上漲的重要原因。

《香港01》記者查詢到，8日假期間從北京往返三亞的機票最低價格要4400元，同樣的航班，若避開8日假期，9月28日至10月7日往返則便宜千元。三亞萬豪酒店黃金周期間一晚價格超過3000元，黃金周前9月27日晚入住則便宜一半價格。

國慶長假前入住三亞萬豪價格低一半。

出境游或迎小高峰

同程旅行數據顯示，北京、西安、成都、重慶、上海、長沙、廣州、南京、杭州、武漢是十一假期熱度最高的國內旅遊目的地城市。

今年8月，文旅部公布第三批恢復出境游團隊遊的國家和地區，全球各大出境游旅遊熱度迅速上漲，市場預計出境游市場將在黃金周迎來客流小高峰。

為分流紅磡及土瓜灣一帶旅行團「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳繼上周後，今日（12日）起再度加碼一連三日停泊在觀塘汽車輪渡碼頭為內地旅行團提供午膳。（梁鵬威攝）

同程旅行數據顯示，中國香港、泰國、韓國是目前旅遊搜索熱度最高的出境游目的地，長線出境游目的地的熱度也較高。其中，中國香港通過多輪免費機票發放吸引內地遊客，9月以來中國香港旅遊搜索熱度環比上漲169%。

攜程數據顯示，今年十一期間，出境機票搜索熱度同比2019年同期恢復近100%，出境機票的主要搜索目的地為泰國、韓國、美國、英國、澳大利亞；同時，出境游酒店搜索熱度同比2019年增長近20%，泰國、韓國、新加坡、馬來西亞、英國等目的地酒店是用戶的熱門選擇。