十一國慶黃金周｜遠距旅遊成趨勢 香港最受歡迎搜索熱度漲169%
今年中秋國慶，內地將從9月29日至10月7日連休8日形成長假「超級黃金周」，預計將在此爆發旅遊高峰。目前，黃金周旅遊產品預訂火爆，機票酒店價格水漲船高，遠距離長時間旅行成為趨勢。除國內遊外，出境遊亦將迎來小高峰，香港是熱度最高出境游目的地之一。
「十一黃金周」作為內地2023年最後一個法定假期，從旅遊平台的訂單增長數據可見，人們的出遊熱情高漲。截至9月6日的攜程數據，國內旅遊產品預訂量同比去年增長近5倍，最近一周下單量環比上週增長63%；機票、民宿等業態的周環比增長均超過50%，景區門票則翻倍上漲。
8天長假不少人開始計劃「遠遊」，其中新疆、西藏、青海、寧夏、黑龍江等以長線遊為主的省份，相關旅遊產品熱度同比漲幅均超過300%。其中，新疆相關旅遊產品搜索熱度同比增長超過10倍。
機票酒店價格水漲船高
攜程數據顯示，十一假期國內機票人均客單價為1293元（人民幣，下同），較暑期客單價上漲兩成。同程旅行截至9月12日等數據顯示，十一假期出行的機票均價較五一假期上漲13%，除假期高峰外，遊客出行距離變長也是機票均價上漲的重要原因。
《香港01》記者查詢到，8日假期間從北京往返三亞的機票最低價格要4400元，同樣的航班，若避開8日假期，9月28日至10月7日往返則便宜千元。三亞萬豪酒店黃金周期間一晚價格超過3000元，黃金周前9月27日晚入住則便宜一半價格。
出境游或迎小高峰
同程旅行數據顯示，北京、西安、成都、重慶、上海、長沙、廣州、南京、杭州、武漢是十一假期熱度最高的國內旅遊目的地城市。
今年8月，文旅部公布第三批恢復出境游團隊遊的國家和地區，全球各大出境游旅遊熱度迅速上漲，市場預計出境游市場將在黃金周迎來客流小高峰。
同程旅行數據顯示，中國香港、泰國、韓國是目前旅遊搜索熱度最高的出境游目的地，長線出境游目的地的熱度也較高。其中，中國香港通過多輪免費機票發放吸引內地遊客，9月以來中國香港旅遊搜索熱度環比上漲169%。
攜程數據顯示，今年十一期間，出境機票搜索熱度同比2019年同期恢復近100%，出境機票的主要搜索目的地為泰國、韓國、美國、英國、澳大利亞；同時，出境游酒店搜索熱度同比2019年增長近20%，泰國、韓國、新加坡、馬來西亞、英國等目的地酒店是用戶的熱門選擇。